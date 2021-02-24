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На территории мотовелозавода - «субботник». Это может быть связано с обещанным визитом Лукашенко
24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории мотовелозавода сегодня с утра — уборка цехов и территории, на которые «созывают из разных минских организаций», сообщают TUT.BY читатели. Раньше писали, что производство может посетить Александр Лукашенко.
— Работаю специалистом на другом предприятии, но сегодня отправили работать сюда, — рассказал один из читателей. — Выносим хлам из цехов, которые не используются.
Отметим, что сейчас цеха предприятия «Мотовело», которое находится в процедуре банкротства, сдают в аренду.
По информации собеседника, помогают с уборкой и молодые люди в камуфляжной форме.
По словам другого читателя, в понедельник всех арендаторов бывших заводских площадей оповестили о необходимости привести территорию в порядок.
— На площадке есть помещения, которые не используются. Есть и такие, откуда съехали арендаторы и не убрали за собой. Осталось много неиспользованных поддонов, которые просто нужно вывезти на свалку. Есть старая мебель.
Собеседники отмечают: все обсуждают, что уборка связана с грядущим приездом Александра Лукашенко.
По сведениям читателей, на площадку с инспекцией сегодня приезжал мэр Минска Владимир Кухарев. Эту информацию не удалось подтвердить.
Директор «Мотовелозавода», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько отказался комментировать обстановку на заводе и возможный приезд Лукашенко. Напомним, Ладутько в июне 2015 года
Напомним, в этом году, 16 февраля, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал определить четкие перспективы развития
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На территории мотовелозавода сегодня с утра - уборка цехов и территории, на которые «созывают из разных минских организаций», сообщают TUT.BY читатели. Раньше писали,...
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