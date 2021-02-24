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На территории мотовелозавода - «субботник». Это может быть связано с обещанным визитом Лукашенко

24.02.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории мотовелозавода сегодня с утра — уборка цехов и территории, на которые «созывают из разных минских организаций», сообщают TUT.BY читатели. Раньше писали, что производство может посетить Александр Лукашенко.

— Работаю специалистом на другом предприятии, но сегодня отправили работать сюда, — рассказал один из читателей. — Выносим хлам из цехов, которые не используются.

Отметим, что сейчас цеха предприятия «Мотовело», которое находится в процедуре банкротства, сдают в аренду.

По информации собеседника, помогают с уборкой и молодые люди в камуфляжной форме.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

По словам другого читателя, в понедельник всех арендаторов бывших заводских площадей оповестили о необходимости привести территорию в порядок.

— На площадке есть помещения, которые не используются. Есть и такие, откуда съехали арендаторы и не убрали за собой. Осталось много неиспользованных поддонов, которые просто нужно вывезти на свалку. Есть старая мебель.

Собеседники отмечают: все обсуждают, что уборка связана с грядущим приездом Александра Лукашенко.


По сведениям читателей, на площадку с инспекцией сегодня приезжал мэр Минска Владимир Кухарев. Эту информацию не удалось подтвердить.

Директор «Мотовелозавода», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько отказался комментировать обстановку на заводе и возможный приезд Лукашенко. Напомним, Ладутько в июне 2015 года назначили руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого.

Напомним, в этом году, 16 февраля, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал определить четкие перспективы развития мотовелозавода.

Как говорил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, тогда озвучили несколько вариантов развития завода. Сообщалось, что Александр Лукашенко намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории мотовелозавода сегодня с утра - уборка цехов и территории, на которые «созывают из разных минских организаций», сообщают TUT.BY читатели. Раньше писали,...
 
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