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Мужчину из Пружан судят за репост статьи о Нине Багинской в местный чатик из канала-который-нельзя-называть

24.02.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протокол за распространение информации, включенной в республиканский список экстремистских материалов, составили на жителя Пружан Олега Кулешу. Поводом для разбирательства стала публикация о Нине Багинской, которую пользователь Bandana перепостил в пружанский чат из телеграм-канала, внесенного в список экстремистских. Олег же настаивает, что Bandana — это не он.


Изображение: freestocks / unsplash.com

Протокол на мужчину составили по ч.2 ст. 17.11 КоАП. Как указано в документе, 30 декабря прошлого года Олег Кулеша, «являясь активным пользователем мессенджера Телеграм, под ником Bandana умышленно распространил в пружанском чате публикацию из телеграм-канала, который внесен в список экстремистских». Статья, которую перепостил пользователь, была посвящена дню рождения Нины Багинской.

С правонарушением Олег не согласился. Он отрицает, что ник, с которого перепостили публикацию, принадлежит ему. По словам пружанца, его мобильный телефон на экспертизу не забирали. В материалах административного дела он не нашел объяснений, почему именно его считают пользователем под ником Bandana.

Прошло уже четыре заседания по административному делу Олега. На первом материал вернули в РОВД на доработку. Второе заседание перенесли, так как Олег ходатайствовал об участии в процессе адвоката. На третьем защита попросила вызвать в суд специалиста, который сделал заключение о том, что ник Bandana принадлежит Олегу. Эксперт в суд так и не явился, поэтому четвертое заседание также пришлось перенести — защита настояла на его вызове, чтобы задать интересующие вопросы.

Очередное заседание по административному делу пройдет 25 февраля. Санкция статьи предусматривает арест или от 10 до 50 базовых (от 290 до 1450 рублей) штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения (смартфона).

 
 
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