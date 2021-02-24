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В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал NEXTA-Live. Авторы поменяли название, а суд снова запретил
24.02.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска по инициативе ГУБОПиК МВД
Приводим точные формулировки из
Есть только одна процедура признания информационной продукции экстремистской — через суд. Что считать запрещенной (экстремистской информацией), должно быть четко прописано в постановлении суда, формулировка вносится в
С заявлением в суд может обратиться уполномоченный государственный орган, как и произошло в данном случае — с инициативой выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которое настояло на том, чтобы решение суда подлежало немедленному исполнению (согласно ст. 314 Гражданского процессуального кодекса, суд может допустить немедленное исполнение решения полностью или в части, если вследствие особых обстоятельств замедление в исполнении решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать невозможным само исполнение).
Надо ли отписаться от Telegram-канала, который признан экстремистским? Это личное дело каждого. Как
— Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение, — пояснила юрист.
Могут ли сотрудники милиции либо таможни (на границе) потребовать у любого человека телефон, чтобы проверить, что за информация в нем хранится? Могут, но давать ли пароль от техники, решать вам. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28 Конституции), никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции).
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В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал NEXTA-Live. Авторы поменяли название, а суд снова запретил
В ноябре 2020 года суд запретил и «обновленные» каналы.
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