В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал NEXTA-Live. Авторы поменяли название, а суд снова запретил

Источник материала: Tut.by

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами. Авторы изменили название и продолжили развивать еще несколько своих Telegram-каналов. Но как выяснилось, в ноябре 2020 года уже суд Партизанского района запретил и «обновленные» каналы. Информация об этом появилась на сайте Министерства информации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks / Unsplash

Приводим точные формулировки из Республиканского списка экстремистских материалов , который размещен на сайте Мининформа:

по решению суда Центрального района Минска от 20 октября 2020 года экстремистским признан информационный канал интернет мессенджера «Telegram» — «NEXTA-Live» (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) «NEXTA»;

по решению суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года экстремистским признаны информационные каналы интернет мессенджера «Telegram» — «NEXTA» (в настоящее время — «HEXTA») c идентификатором https://t.me/nexta_tv; «NEXTA Live» (в настоящее время — «HEXTA Live») c идентификатором https://t.me/nexta_live; «LUXTA» c идентификатором https://t.me/luxta_tv .

Есть только одна процедура признания информационной продукции экстремистской — через суд. Что считать запрещенной (экстремистской информацией), должно быть четко прописано в постановлении суда, формулировка вносится в Республиканский список (рекомендуем время от времени проверять, не обновился ли он), который является ориентиром для привлечения к административной ответственности (гражданам за это грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток). Если меняется хотя бы одна буква в названии Telegram-канала, формально это уже другая информационная продукция, именно поэтому и понадобилось еще одно обращение в суд.

С заявлением в суд может обратиться уполномоченный государственный орган, как и произошло в данном случае — с инициативой выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которое настояло на том, чтобы решение суда подлежало немедленному исполнению (согласно ст. 314 Гражданского процессуального кодекса, суд может допустить немедленное исполнение решения полностью или в части, если вследствие особых обстоятельств замедление в исполнении решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать невозможным само исполнение).

Надо ли отписаться от Telegram-канала, который признан экстремистским? Это личное дело каждого. Как пояснила TUT.BY юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала либо фото и видео с водяными знаками канала, это можно расценить как хранение экстремистских материалов, равно как и репост сообщений канала. На сайте Human Constanta отмечается , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».

— Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение, — пояснила юрист.

Могут ли сотрудники милиции либо таможни (на границе) потребовать у любого человека телефон, чтобы проверить, что за информация в нем хранится? Могут, но давать ли пароль от техники, решать вам. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28 Конституции), никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27 Конституции).