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Главный лохматый синоптик Могилева прогнозирует наступление весны: в зоосаде проснулся медведь Федор
24.02.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В могилевском зоосаде после 40-дневной зимней спячки проснулся медведь Федор,
Медведь Федор уже 15 лет живет в Могилевском зоосаде, и работники заметили, что он точно определяет погоду зимой. Если грядут сильные морозы, Федор впадает в спячку. В этом сезоне это произошло 11 января. А уже 20−21 февраля 200-килограммовый «синоптик» вышел из своего зимнего домика. Это означает, что морозы ушли и весна близко, говорят в зоосаде.
А с приходом весны в зоосаде ожидают пополнение. Кроме того, что приплод принесут уже давние обитатели зоосада, учреждение собирается купить енота-полоскуна и альпака.
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Главный лохматый синоптик Могилева прогнозирует наступление весны: в зоосаде проснулся медведь Федор
В зимнюю спячку медведь Федор впал 11 января.
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