Главный лохматый синоптик Могилева прогнозирует наступление весны: в зоосаде проснулся медведь Федор

Источник материала: Tut.by

В могилевском зоосаде после 40-дневной зимней спячки проснулся медведь Федор, сообщает ТРК «Могилев». В зоосаде Федора считают главным лохматым синоптиком, который точно определяет, когда приходит настоящая зима, а когда морозы отступают и весна близко.

Медведь Федор уже 15 лет живет в Могилевском зоосаде, и работники заметили, что он точно определяет погоду зимой. Если грядут сильные морозы, Федор впадает в спячку. В этом сезоне это произошло 11 января. А уже 20−21 февраля 200-килограммовый «синоптик» вышел из своего зимнего домика. Это означает, что морозы ушли и весна близко, говорят в зоосаде.

А с приходом весны в зоосаде ожидают пополнение. Кроме того, что приплод принесут уже давние обитатели зоосада, учреждение собирается купить енота-полоскуна и альпака.