Новые специальности в системе профессионально-технического и среднего специального образования

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Например, в Борисовском государственном колледже - это "парикмахерское искусство" и "декоративная косметика". В Молодечненском - организуют подготовку кадров по квалификации "монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства". Тем временем в политехническом колледже в Борисове появятся сразу две новые специальности.

Владимир Шмаков, директор Борисовского государственного политехнического колледжа: "Одна специальность "промышленные роботы и робототехнические комплексы" - это связано с тем, что наша промышленность идет в автоматизацию, идет в робототехнику. Вторая специальность - "промышленное и гражданское строительство". В нашем регионе ведется большое строительство: строятся новые микрорайоны, строится дорога, строится мост, планируется строительство спортивного комплекса большого, строительство через железнодорожный переезд - везде требуются строители. Поэтому, посоветовавшись с заказчиками кадров, с нашими крупными строительно-монтажными управлениями, трестом, мы открыли новую специальность - "промышленное и гражданское строительство".

Новые специальности появляются в связи с потребностями рынка

Так, с этого учебного года в политехническом колледже идет подготовка по специальности "автомобилестроение". Кадры готовят и для местного производства легковых автомобилей "БелДжи". Актуальные знания и практические навыки учащиеся получают и благодаря новому ресурсному центру. Там изучают концепцию "Индустрия 4.0", а это значит - автоматизацию промышленных процессов и производства.