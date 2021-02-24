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Из Минска в Дубай быстро и без пересадок. Первый рейс полностью загружен

24.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На минувшей неделе Белавиа открыла первый регулярный рейс на популярный курорт. Пока летать будут пару раз в неделю, но в дальнейшем частоту полетов планируют увеличить. 

Решение запустить этот рейс было непростым - подготовка длилась порядка двух месяцев. Прежде всего искали выгодные условия для самих пассажиров. Подробнее о новом направлении под крылом Белавии  в сюжете Алины Лаппо

После сложного 2020 года открытие нового направления для авиакомпании - важный шаг. Так сказать, надежда на скорое восстановление регулярного авиасообщения по всем маршрутам карты полетов Белавиа. Первой ласточкой из Беларуси в Дубай стал "Боинг 737-800" на 189 пассажиров. Популярность нового маршрута у пассажиров подтверждает и стопроцентная загрузка первого рейса.  

Новые возможности не только для туристов, но и для бизнеса. Минимальная стоимость билетов в одну сторону от 216 евро, туда и обратно от 375, включая таксы и сборы. В авиакомпании уверены, что спрос на билеты будет только расти, ведь это хорошие стыковки и для транзитных пассажиров, что еще больше повышает туристическую привлекательность. 

Еще одним стимулом к открытию нового направления послужила и отмена визового режима. Теперь белорусы могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а также находиться там без виз не более 90 дней с даты прибытия. Аналогичные условия действуют и для граждан ОАЭ в Беларуси. 

Конечно, соблюдение правил безопасности никто не отменят. При регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку  с отрицательным результатом ПЦР-теста (на английском и арабском языке), полученную не ранее 72 часов до вылета. 

 
 
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На минувшей неделе Белавиа открыла первый регулярный рейс на популярный курорт. Пока летать будут пару раз в неделю, но в дальнейшем частоту полетов планируют...
 
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