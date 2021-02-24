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Какой будет культура завтра, зависит от нас сегодня
24.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБумаготворчество в сфере культуры нужно минимизировать. Не только словом, но и делом. Это подтверждает делегат VI Всебелорусского народного собрания Николай Пытляк. Режиссер народного театра поднял на достойный уровень березинское искусство сцены. Рассказывает Нина Можейко (видео).
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Бумаготворчество в сфере культуры нужно минимизировать. Не только словом, но и делом. Это подтверждает делегат VI Всебелорусского народного собрания Николай...
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