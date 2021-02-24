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Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и мире

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменение уголовного законодательства важно и для государства, и для людей Законопроект, направленный на совершенствование Кодекса об уголовной ответственности, обсуждали сегодня на заседании рабочей группы. Этот вектор уже вышел на...

Законопроект, направленный на совершенствование Кодекса об уголовной ответственности, обсуждали сегодня на заседании рабочей группы. Этот вектор уже вышел на финальную стадию, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил: подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности, сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. Игорь Сергеенко напомнил: работа по совершенствованию законодательства велась по поручению главы государства. Сперва это было административное, в результате чего принят обновленный КоАП, который вступит в силу с 1 марта этого года. А следующим этапом стало совершенствование уголовного законодательства.Игорь Сергеенко подчеркнул, что эта работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека.