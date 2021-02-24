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Изменение уголовного законодательства важно и для государства, и для людей

24.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Законопроект, направленный на совершенствование Кодекса об уголовной ответственности, обсуждали сегодня на заседании рабочей группы. Этот вектор уже вышел на финальную стадию, работа над документом перед его  внесением в парламент почти завершена. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил: подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности, сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. Игорь Сергеенко напомнил: работа по совершенствованию законодательства велась по поручению главы государства. Сперва это было административное, в результате чего принят обновленный КоАП, который вступит в силу с 1 марта этого года. А следующим этапом стало совершенствование уголовного законодательства. 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Важным требованием при подготовке поправок является эффективность применения на практике. "Мы не должны вносить те изменения, которые будут заранее неисполнимы, неприменимы. Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и в мире. Должна учитываться и мировая практика. Как отметил глава государства на VI Всебелорусском народном собрании, люди должны увидеть соответствующий закон и уяснить для себя, какие будут последствия за его несоблюдение".

Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и мире

Игорь Сергеенко подчеркнул, что эта работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека. 

 
 
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Законопроект, направленный на совершенствование Кодекса об уголовной ответственности, обсуждали сегодня на заседании рабочей группы. Этот вектор уже вышел на...
 
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