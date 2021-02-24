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Н. Азаров: Позволять кому-то стоять выше закона и Конституции - недопустимо

24.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Позволять кому-то стоять выше закона и Конституции – недопустимо. Конечно, если эта страна претендует на звание "цивилизованной". С мнением бывшего  премьер-министра Украины Николая Азарова сложно не согласиться. 

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины: "Это не должно сходить с рук, потому что нормальная страна, в которой уважается право, действуют Конституция и законы, обладает монополией на применение силы. Другого нет ничего. И вот если государство позволяет над своими правоохранителями издеваться, как мы с вами видим на этой картинке, то это государство постепенно теряет характер государства, а становится ОПГ. Вот этого нельзя допускать. То, что грубейшая наша ошибка, приведшая к трагическим последствиям, - это то, что мы позволили кому-то быть выше закона и выше Конституции".

 
 
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Позволять кому-то стоять выше закона и Конституции – недопустимо. Конечно, если эта страна претендует на звание "цивилизованной". С мнением бывшего ...
 
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