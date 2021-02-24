Щитовидная железа. Дефицит йода

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Что нужно знать о щитовидной железе и как правильно о ней заботиться? Поговорим об этом подробнее. Когда вспоминаем про щитовидку, первое, что приходит на ум - йодированная соль в магазине. Все знают, что нам нужна такая соль, потому что йод необходим щитовидной железе. Почему именно йод нужен щитовидной железе? Как они между собой связаны? Сегодня мы сделаем акцент именно на этом.

Гормоны щитовидки регулируют практически каждый процесс

Дыхание, сон, прием пищи, движение. Также они отвечают за внутренние органы - от сердцебиения до работы репродуктивной системы. Йод входит в состав гормонов железы, он нужен для ее слаженной работы. И если его по каким-то причинам не хватает, то в организме наступает сбой. Щитовидка начинает разрастаться - образуется зоб. Таким образом организм пытается компенсировать недостаток йода. Дефицит йода может вызвать дефицит гормонов щитовидной железы.

Симптомы дефицита йода:



Хроническая усталость

Быстрая утомляемость

Сухость кожи

Выпадение волос

Плохая память

Прибавление в весе

Частые простуды





В первую очередь нехватка йода влияет на работу нервной системы - человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет. Начинаются проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови.

Уровень интеллекта напрямую зависит от работоспособности щитовидной железы

Недостаток йода для детей опаснее, чем для взрослых. Это связано с тем, что у детей быстро развивается нервная система, скелет, а для этого нужно большое количество гормонов щитовидки и йода. Когда не хватает йода, это сказывается на физическом и умственном развитии. Родители могут ругать ребенка за то, что он стал плохо учиться, а причина может быть в проблемах со здоровьем. В зависимости от степени нехватки йода нарушения в организме могут быть разной тяжести - от легкого слабоумия до наиболее тяжелой формы умственной отсталости - кретинизма. Йододефицитные заболевания - одни из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире.

Недостаток йода у беременных

У плода щитовидка начинает работать с 12-й недели. Первые 3 месяца он развивается за счет тиреоидных гормонов матери. Если их не хватает, страдает весь организм будущего ребенка -прежде всего, мозг. Опасность для матери - недостаток йода может привести к быстрому развитию зоба.

Суточная норма потребления йода:

детям от 2 до 6 лет - 90 мкг

детям от 7 до 12 лет - 120 мкг

взрослым от 12 лет и старше - 150 мкг

беременным и кормящим женщинам - 200-250 мкг

Наш организм не может сам вырабатывать йод. Поэтому мы должны получать его извне с пищей. Кроме йодированной соли, что еще нужно включить в рацион?







Продукты, богатые йодом:

Йодированная соль

Креветки

Рыба

Морская капуста

Хурма

Грецкие орехи

Яйца

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