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В столице выбрали лучшие проекты молодежного республиканского конкурса "100 идей для Беларуси"
24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесколько часов назад в столице определили победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Финалистов выбирали в 10 номинациях в двух возрастных группах: учащиеся, а также студенты и рабочая молодежь. Конкурсанты из всей страны представили свои разработки в сфере медицины, IT, энергетики и национальной безопасности.
Всего на участие в конкурсе было подано 1200 заявок. С теми, за кем будущее страны, пообщалась Светлана Чернова.
Республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" проходит в 10-й разТак функционирует "Тиче Ассистэнт Систем". Это одна из разработок республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Егор Жарский придумал систему для упрощения работы педагогов на время дистанционного образования. Специальный бот автоматически рассылает ученикам материал для изучения, а также задания для самостоятельных работ и автоматически их проверяет. На выставление оценки учителю требуется примерно 3-4 секунды.
Егор Жарский, учащийся сш № 11 г. Слуцка: "Все, что нужно, это зарегистрироваться в боте и выбрать предмет, ввести свою фамилию, имя, отчество для идентификации и подключиться к любому учителю из любого города. Им рассылаются задания, они проходят теорию, и по прошествии некоторого времени преподаватель может отправить им тест для самостоятельного решения. После чего при помощи машинного зрения эти ответы распознаются".
IT-техонологии – одно из-самых популярных направлений среди десяти номинаций. Свои идеи школьники и работающая молодежь из всей страны представили в сфере энергетики, национальной безопасности, медицины, промышленности и в области рационального природопользования.
Александр Баранов, учащийся Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи: "Для изучения толщи воды мы используем модель "Экодарк". Она ловит планктон при помощи сачка из мельничного газа. Зоопланктон нам необходим для изучения качества воды, для изучения дна мы используем подводную лодку. Она сама собирает все илистые отложения".
На конкурс было подано 1200 заявок
Прежде чем представить свою разработку на этой площадке, участники проходили отборочные туры. 80 районных этапов, 6 областных, минский городской и отбор в Академии наук. Всего было подано 1200 заявок.
На защиту своего проекта ребятам дается ровно 5 минут. 3 минуты - чтобы презентовать свою идею экспертам, и 2 - для ответов на вопросы жюри. Кстати, у каждого финалиста есть возможность пообщаться с экспертами, чтобы получить совет для дальнейшей реализации своей идеи.
Не имей сто рублей, а имей 100 идей… Жюри конкурса оценивает не только уникальность стартапа и его грамотное представление, но также и практическую значимость для развития страны. За 10 сезонов конкурса "100 идей для Беларуси" реализовано 3 тысячи проектов.
За 10 сезонов конкурса реализовано 3 тысячи проектов
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Самое важное - не бросать эти проекты после этого конкурса, главное - эти проекты сопровождать, и здесь на помощь приходят и профильные министерства,и местные распорядительные конкурсы, чтобы поддерживать молодых ребят и завершить эту идею до логического завершения и внедрения в производство".
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Этот проект позволяет выделять лучших, способных, новаторов, рационализаторов, изобретателей, талантливых ребят, которые в последующем двигают науку дальше, становятся кандидатами наук.Так должно быть, должно быть движение вперед. Я увидел, с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты, это дорогого стоит".
Победителей определили в 10 номинациях в двух возрастных категориях. Это учащиеся, а также студенты и работающая молодежь. Наиболее перспективные проекты получат денежное вознаграждение от Белорусского инновационного фонда на разработку бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном конкурсе инновационных проектов.
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Несколько часов назад в столице определили победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Финалистов выбирали в 10 номинациях в двух возрастных...
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