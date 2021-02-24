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Республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" проходит в 10-й раз

На конкурс было подано 1200 заявок

За 10 сезонов конкурса реализовано 3 тысячи проектов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице выбрали лучшие проекты молодежного республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" Несколько часов назад в столице определили победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Финалистов выбирали в 10 номинациях в двух возрастных...

Несколько часов назад в столице определили победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Финалистов выбирали в 10 номинациях в двух возрастных группах: учащиеся, а также студенты и рабочая молодежь. Конкурсанты из всей страны представили свои разработки в сфере медицины, IT, энергетики и национальной безопасности.Всего на участие в конкурсе было подано 1200 заявок. С теми, за кем будущее страны, пообщаласьТак функционирует "Тиче Ассистэнт Систем". Это одна из разработок республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Егор Жарский придумал систему для упрощения работы педагогов на время дистанционного образования. Специальный бот автоматически рассылает ученикам материал для изучения, а также задания для самостоятельных работ и автоматически их проверяет. На выставление оценки учителю требуется примерно 3-4 секунды.IT-техонологии – одно из-самых популярных направлений среди десяти номинаций. Свои идеи школьники и работающая молодежь из всей страны представили в сфере энергетики, национальной безопасности, медицины, промышленности и в области рационального природопользования.Прежде чем представить свою разработку на этой площадке, участники проходили отборочные туры. 80 районных этапов, 6 областных, минский городской и отбор в Академии наук. Всего было подано 1200 заявок.На защиту своего проекта ребятам дается ровно 5 минут. 3 минуты - чтобы презентовать свою идею экспертам, и 2 - для ответов на вопросы жюри. Кстати, у каждого финалиста есть возможность пообщаться с экспертами, чтобы получить совет для дальнейшей реализации своей идеи.Не имей сто рублей, а имей 100 идей… Жюри конкурса оценивает не только уникальность стартапа и его грамотное представление, но также и практическую значимость для развития страны. За 10 сезонов конкурса "100 идей для Беларуси" реализовано 3 тысячи проектов.Победителей определили в 10 номинациях в двух возрастных категориях. Это учащиеся, а также студенты и работающая молодежь. Наиболее перспективные проекты получат денежное вознаграждение от Белорусского инновационного фонда на разработку бизнес-планов для дальнейшего участия в ежегодном конкурсе инновационных проектов.