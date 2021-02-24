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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи встретились с делегатом Всебелорусского народного собрания В Следственном комитете сегодня прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским. Следователям столичного...

В Следственном комитете сегодня прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским. Следователям столичного управления довели решения, принятые на собрании. Не секрет, что на делегатов и сотрудников правоохранительного блока оказывалось колоссальное давление со стороны. Однако следователи, несмотря ни на что, защищают права и законные интересы граждан. Глава Следственного комитета Иван Носкевич заверил, что принятые на собрании решения будут однозначно ориентиром для развития и дальнейшей деятельности ведомства.проходят по поручению главы государства.