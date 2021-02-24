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Следователи встретились с делегатом Всебелорусского народного собрания
24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Следственном комитете сегодня прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским. Следователям столичного управления довели решения, принятые на собрании. Не секрет, что на делегатов и сотрудников правоохранительного блока оказывалось колоссальное давление со стороны. Однако следователи, несмотря ни на что, защищают права и законные интересы граждан. Глава Следственного комитета Иван Носкевич заверил, что принятые на собрании решения будут однозначно ориентиром для развития и дальнейшей деятельности ведомства.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: "Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, - весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране".
Александр Шпаковский, политолог, делегат ВНС: "Это был достаточно интересный обстоятельный разговор об итогах ВНС, политических итогах. Программы социально-экономического развития, которая была принята на 5 лет. Тех перспективах, той дорожной карте, которая будет ознаменовать собой предполагаемые конституционные преобразования в Беларуси".
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В Следственном комитете сегодня прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским. Следователям столичного...
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