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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск будет пресекать давление зарубежных дипломатов на суд в Беларуси Беларусь считает неприемлемой практику воздействия на работу белорусских судов зарубежными государствами через своих дипломатов. Об этом говорится в...

Беларусь считает неприемлемой практику воздействия на работу белорусских судов зарубежными государствами через своих дипломатов. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз обозначил, что существует практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности.А ведь подобная незаконная деятельность в их странах также преследуется по закону.