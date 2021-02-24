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Минск будет пресекать давление зарубежных дипломатов на суд в Беларуси
24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь считает неприемлемой практику воздействия на работу белорусских судов зарубежными государствами через своих дипломатов. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-секретаря МИД Беларуси. Анатолий Глаз обозначил, что существует практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности.
А ведь подобная незаконная деятельность в их странах также преследуется по закону.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом".
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Беларусь считает неприемлемой практику воздействия на работу белорусских судов зарубежными государствами через своих дипломатов. Об этом говорится в...
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