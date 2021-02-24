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Развитие индивидуального жилищного строительства

24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что касается ввода индивидуального жилья, то в Беларуси не планируют снижать его темпы. Доля такого строительства будет составлять не менее 40 % от общего объема - это немногим более полутора миллионов квадратных метров. Также в будущем вырастет и индивидуальная застройка с использованием господдержки.  Лидеры по строительству такого жилья - Минская область (по итогам прошлого года введено 29 % индивидуального жилья), а также Брестский регион - порядка 16 %. 

Строительство индивидуального жилья будет проходить путем застройки территорий с акцентом на создание экологически благоприятных условий и развитием безбарьерной среды. 

 
 
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Что касается ввода индивидуального жилья, то в Беларуси не планируют снижать его темпы. Доля такого строительства будет составлять не менее 40 % от общего объема -...
 
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