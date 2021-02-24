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Разработка и реализация стратегии "Сильные регионы" в Лиде
24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкспертное сообщество и общественность продолжают активно обсуждать тематику диалоговой площадки VI Всебелорусского народного собрания и Программу социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Для обеспечения социальной стабильности и благополучия граждан в предстоящее пятилетие акцент будет сделан на повышение качества жизни людей и улучшение социальной среды.
Для этого планируется создать 12 межрегиональных медцентров и открыть 11 областных клинических больниц. Будет построено около 90 дошкольных учреждений. А также 50 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.
Кроме строительства объектов социального назначения, продолжится в стране и возведение жилья. Задача - обеспечить не менее 28,5 квадратных метров на человека в 2025 году.
Предполагается, что новое жилье будет энергоэффективным. Не менее 30 % от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году - это так называемые электродома, где для водо- и теплоснабжения, приготовления пищи используется электроэнергия.
Повышению доступности будет способствовать и развитие рынка арендного жилья. За 5 лет в стране планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. арендных кв.м.
Высокотехнологичная медицина, инновационное образование, развитая промышленность и социальная поддержка. Важнейшие направления социально-экономического развития страны, озвученные на Всебелорусском народном собрании, уже воплощают в жизнь. К примеру, в Лиде разработали и уже реализуют стратегию "Сильные регионы".
Доступное жилье, профориентация молодежи, современный медицинский центр - все это стратегические направления работы. Тему продолжит Юрий Карнелович.
Супруги Вадим и Инна Михалевич с нетерпением ждут окончания строительства нового микрорайона. В одном из домов уже в этом году они получат квартиру. Событие для семьи долгожданное - на протяжении нескольких лет приходилось снимать жилье. Свой жилищный вопрос решили благодаря поддержке государства.
Вадим Михалевич, житель г. Лиды: "Когда проблема решена, и есть место, где жить, то есть можно уже больше задумываться о работе, можно больше задумываться, где будут заниматься дети, так как не нужно переезжать с места на место".
Строительство жилья - вопрос номер один на ближайшие 5 лет
Строительство жилья - социального и арендного - для Лиды вопрос номер один на ближайшие 5 лет. Здесь планируют возвести рекордное для города количество квадратных метров. Уже заложили новый микрорайон "Север".
Сергей Трутнев, директор управления капитального строительства Лидского района: "В этом году у нас запланировано строительство жилья в два раза больше, чем в прошлом. Это около 80 тысяч квадратных метров. Приоритет у нас микрорайон "Север". На сегодняшний день все магистральные сети практически проведены. В перспективе в этом микрорайоне будут проживать более 33 тысяч человек".
Вопросу строительства жилья и улучшения социальной инфраструктуры было уделено внимание на форуме в Минске. Основные положения прописаны и в Программе социально-экономического развития страны. Возведение жилья будет базироваться на сочетании многоэтажного и индивидуального малоэтажного строительства. Акцент - на поддержку индивидуального жилья усадебного типа с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Сильные регионы - это сильная экономика
Построил свою работу в этом направлении и председатель Лидского райисполкома. Сергей Ложечник - делегат Всебелорусского народного собрания. Лично выступил со своими инициативами на форуме. Говорит, сильные регионы - это сильная экономика, где нужны высококвалифицированные специалисты. Поэтому в районе разработали проект профориентации школьников. На ключевых предприятиях организуют ознакомительные экскурсии для педагогов и старшеклассников.
Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома, делегат ВНС: "Учителя, преподаватели увидят и могут пользоваться увиденным в процессе подготовки детей, но и, конечно, наши дети, они будут уже знать, что они нужны нашей республике, они будут понимать, что они смогут здесь себя реализовать, реализовать свои возможности на малой родине".
Строительство межрегионального медицинского центраЛида станет центром реализации еще одного масштабного проекта, озвученного на народном форуме - здесь построят межрегиональный медицинский центр.
Главврач районной больницы Вадим Трубчик досконально вникает во все детали будущей стройки. Для реализации проекта в клинике есть высококлассные специалисты, но не хватает помещений. Вопрос решится с возведением современного восьмиэтажного корпуса.
Вадим Трубчик, главврач Лидской центральной районной больницы: "В перспективе это будет корпус, который соединит в некое целое существующие корпуса. Самые крупные у нас три корпуса: акушерский, терапевтический, хирургический. В нем заодно будет предусмотрено размещение опеографа с рентгеноваскулярной операционной, кабинетом МРТ".
Оснащение медицинского центра планируется на уровне областных клиник. Уже закуплен современный компьютерный томограф.
Марина Мартинкевич, завотделением Лидской центральной районной больницы: "Данный аппарат будет 64-срезовым, что позволит выполнять исследования быстрее. То есть, поток пациентов может быть увеличен за счет того, что сам процесс исследования будет занимать меньше времени".
Срок реализации важнейших проектов - ближайшие 5 лет. За это время Лида станет райцентром, где условия жизни будут ничем не хуже, чем в областных центрах и крупных городах страны.
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Экспертное сообщество и общественность продолжают активно обсуждать тематику диалоговой площадки VI Всебелорусского народного собрания и Программу...
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