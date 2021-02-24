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Мониторинг цен на товары первой необходимости - важная задача на местах

24.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такой контроль провели депутаты в Бресте. В списке - 62 позиции белорусского производства. Среди них масло, хлеб, консервы, овощи и другие. Для контроля выбрали один из магазинов местной торговой сети. Как показала проверка, среди позиций ощутимо подорожали огурцы: за месяц сразу на 60 %. Такой постоянный мониторинг депутаты и профсоюзы проводят по поручению Президента. Кроме цен на продукты, также держат на контроле стоимость лекарств и непродовольственных товаров.

Мониторинг цен на товары первой необходимости - важная задача на местах

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Рост цен должен быть соразмерен росту зарплат и социальных выплат. Пенсий, стипендий. Задача депутатов сегодня - посмотреть, насколько сегодня работает механизм сдерживания роста цен. Как производителей, так и торговых сетей. Стараемся несколько месяцев посмотреть одну сеть, потом будем смотреть другую".

Данные отправляют в профильную комиссию при парламенте. Там идет анализ и их передача для реагирования в МАРТ.


Установлен предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров


 
Теги: Брест
 
 
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Такой контроль провели депутаты в Бресте. В списке - 62 позиции белорусского производства. Среди них масло, хлеб, консервы, овощи и другие. Для контроля выбрали один...
 
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