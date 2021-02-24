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Оранжевый уровень опасности - уже сейчас
25.02.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вечер среды, ночь и утро четверга синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Причина — туманы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«Наблюдающиеся местами по республике туманы с 22 часов 24 февраля до 4 часов 25 февраля распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до конца ночи и в утренние часы», — сказано в сообщении.
Внимание, видимость в тумане 100−500 м! Ночью и утром туманы также ожидаются местами по Минску и в Минской области.
По предварительному
Помните, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходы и велосипедисты должны позаботиться о том, чтобы быть заметными в таких условиях. Следует обозначить себя световозвращающими элементами.
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«Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 22 часов 24 февраля до 4 часов 25 февраля распространятся на большую часть территории республики и сохранятся...
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