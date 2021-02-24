ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности - уже сейчас

25.02.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вечер среды, ночь и утро четверга синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Причина — туманы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наблюдающиеся местами по республике туманы с 22 часов 24 февраля до 4 часов 25 февраля распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до конца ночи и в утренние часы», — сказано в сообщении.

Внимание, видимость в тумане 100−500 м! Ночью и утром туманы также ожидаются местами по Минску и в Минской области.

По предварительному прогнозу, 25 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Уменьшится количество облачности. В основном обойдется без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3 °С, днем +3…9 °С, по юго-западу +10…12 °С.

Помните, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходы и велосипедисты должны позаботиться о том, чтобы быть заметными в таких условиях. Следует обозначить себя световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 22 часов 24 февраля до 4 часов 25 февраля распространятся на большую часть территории республики и сохранятся...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столице выбрали лучшие проекты молодежного республиканского конкурса "100 идей для Беларуси"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by