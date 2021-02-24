Оранжевый уровень опасности - уже сейчас

Источник материала: Tut.by

На вечер среды, ночь и утро четверга синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Причина — туманы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наблюдающиеся местами по республике туманы с 22 часов 24 февраля до 4 часов 25 февраля распространятся на большую часть территории республики и сохранятся до конца ночи и в утренние часы», — сказано в сообщении.

Внимание, видимость в тумане 100−500 м! Ночью и утром туманы также ожидаются местами по Минску и в Минской области.

По предварительному прогнозу , 25 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Уменьшится количество облачности. В основном обойдется без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3 °С, днем +3…9 °С, по юго-западу +10…12 °С.

Помните, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходы и велосипедисты должны позаботиться о том, чтобы быть заметными в таких условиях. Следует обозначить себя световозвращающими элементами.