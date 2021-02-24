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Каких "героев" взрастила демократическая Украина
25.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Киеве вспыхнули новые протесты, и им обещают активное продолжение. Более 2 тысяч радикально настроенных граждан вышли на акцию в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Она прошла перед офисом президента.
Стерненко признан виновным в похищении человека по предварительному сговору, а также в незаконном хранении оружия. Но устроители акции намеренно и безапелляционно придают делу политическую окраску. Такова уж украинская реальность. Рассказывает Елизавета Казакова.
Для того чтобы узнать, кто этот молодой человек, далеко ходить не надо. Обратимся к "Википедии". Бывший глава одесского "Правого сектора" (псевдоним - Берия), активный участник Евромайдана, один из основателей "Народной люстрации". Является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе убийства Ивана Кузнецова и нанесение ранений Александру Исайкулу.
Ныне решением Приморского районного суда Одессы Стерненко осужден за похищение депутата из партии "Родина" в 2015-м. Срок тюремного заключения 7 лет 3 месяца.
В ответ националисты, а собрали таких более двух тысяч, атаковали офис Владимира Зеленского в Киеве. Вооружились сигнальными ракетами, газовыми баллончиками, дымовыми шашками. Устроили агрессивные столкновения с полицией. Ранения получили 27 стражей порядка.
В цивилизованной стране нельзя издеваться над правоохранителями
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины: "Это не должно сходить с рук, потому что нормальная страна, в которой уважается право, действуют Конституция и законы, обладает монополией на применение силы. Другого нет ничего. И вот если государство позволяет над своими правоохранителями издеваться, как мы с вами видим на этой картинке, то это государство постепенно теряет характер государства, а становится ОПГ. Вот этого нельзя допускать. То, что грубейшая наша ошибка, приведшая к трагическим последствиям, это то, что мы позволили кому-то быть выше закона и выше Конституции".
Что же касается гибели Ивана Кузнецова, то в июне прошлого года Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Районный суд Киева отправил подозреваемого под домашний арест на 2 месяца. И тогда были столкновения между активистами-националистами и полицейскими. А спустя несколько дней Стерненко заявил об отмене судом подозрения Кузнецову, погибшему во время нападения на него.
Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина): "Понимаете, то, что я сейчас скажу, будет очень дико слышать белорусам, потому что, понимаете, какая ситуация. У нас после Майдана, после так называемой Революции Достоинства, европейских чаяний, у нас появилась каста людей, которые могут грабить, могут убивать, могут просто воровать людей и им за это ничего нет. То есть запрещено просто нашим правоохранителям привлекать подобного рода людей к уголовной ответственности, потому что за ними стоят посольства, грантовские организации, и эти люди каким-то образом на Майдане участвовали и прочие. То есть, это условно ОПГ в законе, и Стерненко был одним из таких явных представителей вот этой ОПГ, за которой стояли уже конкретно заграничные, неправительственные структуры".
Сторонники правосека Стерненко объявили бессрочную акцию протеста, которая намечена на ближайшую субботу. И уже окрестили осужденного за похищение человека "политзаключенным". На субботнюю сходку к офису Зеленского обещают собрать всю Украину, если Стерненко не выпустят.
Сколько стоит судебная система Украины?
И, хотя окружение Зеленского подобную информацию опровергает, подавляющее число украинцев давно не верит, ни словам этого президента, ни торжеству правосудия в этой стране.
Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина): "Я так полагаю, что вот эта вся массовка, которая сидит на зарплате, она просто прискакала под офис президента и вступила в противостояние с правоохранителями. Понимаю, что им за это ничего не будет. И если человек свое преступление снял на камеру, его начали привлекать к ответственности. Вот они таким образом решили увеличить свою безнаказанность или закрепить ее. Если Сергея Стерненко отпустят, мы будем видеть, что это очередной сигнал вот этой банде, так называемых активистов, что и дальше можно нарушать закон, можно и дальше убивать людей, пытать людей".
Сегодня Глава Международного фонда "Возрождение" Джорджа Сороса уже призвал СНБО ввести санкции против судебной системы Украины за приговор радикалу Стерненко. Вот такая она, незалижна Украина.
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В Киеве вспыхнули новые протесты, и им обещают активное продолжение. Более 2 тысяч радикально настроенных граждан вышли на акцию в поддержку заключенного...
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