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В цивилизованной стране нельзя издеваться над правоохранителями

Сколько стоит судебная система Украины?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каких "героев" взрастила демократическая Украина В Киеве вспыхнули новые протесты, и им обещают активное продолжение. Более 2 тысяч радикально настроенных граждан вышли на акцию в поддержку заключенного...

В Киеве вспыхнули новые протесты, и им обещают активное продолжение. Более 2 тысяч радикально настроенных граждан вышли на акцию в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Она прошла перед офисом президента.Стерненко признан виновным в похищении человека по предварительному сговору, а также в незаконном хранении оружия. Но устроители акции намеренно и безапелляционно придают делу политическую окраску. Такова уж украинская реальность. РассказываетДля того чтобы узнать, кто этот молодой человек, далеко ходить не надо. Обратимся к "Википедии". Бывший глава одесского "Правого сектора" (псевдоним - Берия), активный участник Евромайдана, один из основателей "Народной люстрации". Является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе убийства Ивана Кузнецова и нанесение ранений Александру Исайкулу.Ныне решением Приморского районного суда Одессы Стерненко осужден за похищение депутата из партии "Родина" в 2015-м. Срок тюремного заключения 7 лет 3 месяца.В ответ националисты, а собрали таких более двух тысяч, атаковали офис Владимира Зеленского в Киеве. Вооружились сигнальными ракетами, газовыми баллончиками, дымовыми шашками. Устроили агрессивные столкновения с полицией. Ранения получили 27 стражей порядка.Что же касается гибели Ивана Кузнецова, то в июне прошлого года Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Районный суд Киева отправил подозреваемого под домашний арест на 2 месяца. И тогда были столкновения между активистами-националистами и полицейскими. А спустя несколько дней Стерненко заявил об отмене судом подозрения Кузнецову, погибшему во время нападения на него.Сторонники правосека Стерненко объявили бессрочную акцию протеста, которая намечена на ближайшую субботу. И уже окрестили осужденного за похищение человека "политзаключенным". На субботнюю сходку к офису Зеленского обещают собрать всю Украину, если Стерненко не выпустят.И, хотя окружение Зеленского подобную информацию опровергает, подавляющее число украинцев давно не верит, ни словам этого президента, ни торжеству правосудия в этой стране.Сегодня Глава Международного фонда "Возрождение" Джорджа Сороса уже призвал СНБО ввести санкции против судебной системы Украины за приговор радикалу Стерненко. Вот такая она, незалижна Украина.