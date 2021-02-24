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ОАЭ запускает крупный проект в Беларуси

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об инвестиционном проекте "Северный берег" активно заговорили еще в октябре прошлого года. Застройка части Минска предполагает строительство не только коммерческой недвижимости, но и немалого количества жилья. Реализация проекта может начаться уже в течение месяца. 

Детали на этой неделе обсуждали в белорусском правительстве. Уже подготовлен проект указа. И в ближайшее время его рассмотрят на высшем уровне. О взаимном интересе знает Светлана Лукьянюк. 

Когда деловая активность во многих точках мира сведена к нулю - Беларусь, которая не ставила на стоп экономику в период пандемии, только укрепляет желание инвесторов активно здесь работать. Это подтверждают и бизнес-круги Объединенных Арабских Эмиратов. Реализация масштабной комплексной застройки "Северный берег " может начаться в течение месяца. Детали  обсуждали в белорусском правительстве. Об инвестиционном проекте «Северный берег» активно заговорили в октябре прошлого года. Инвестор из Арабских Эмиратов тогда приехал в Минск и на месте будущей глобальной стройки заложил капсулу. Тем самым подтвердив: компания пришла с масштабным проектам и готова вкладывать свой капитал. Через три с половиной месяца в Доме правительства переговоры вновь с бизнесменом из Эмиратов. Уже непосредственно перед стартом проекта.

Мухаммед Аль-Аббар, председатель совета директоров "Эмаар Пропертиз", уже четверть века в бизнесе. Это его компания построила самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и крупнейший торговый центр на планете "Дубай Молл". Он совладелец и международных агентов по недвижимости, в том числе и гостиничной, электронной торговле, логистике и общепита. Известные бренды считают его своим основным инвестором, а 14 стран мира в списке тех, куда уже пришла эмиратская компания. Она просчитывает выгоды, возможности и деловой климат каждого рынка. До прихода в Минск подключали консалтинговые компании, изучали законодательство. На встрече в белорусском правительстве Мухаммед Аль-Аббар говорит: "Беларусь - это не только место для инвестиций, а страна, где у меня есть друзья". 

Результативность и четкость переговоров с первой встречи - и в итоге в течение месяца проект "Северный берег" готов стартовать. Площадка у МКАД, восточнее Долгиновского тракта. Основные проектные работы завершены. Сумма прямых инвестиций оценивается в несколько миллиардов евро. Уже в ближайшее время проект указа рассмотрит и Президент.

Учитывая, что ранее в Беларуси ходили слухи об участии в этом проекте сербской компании "Дана Холдингз", которая у нас в стране работает уже не первый год, журналисты спросили, так ли это, у бизнесмена из Эмиратов. 

На этой площадке, где пока еще только памятный камень, будет комплексная застройка «Умный город». На 900 гектарах появится национальный выставочный и торговый центры, университет искусственного интеллекта, спорткомплексы и школы, детские сады и комфортное жилье. Инвестор принесет и новейшие технологии в строительстве и энергосбережении.

 
Теги: Минск
 
 
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Об инвестиционном проекте "Северный берег" активно заговорили еще в октябре прошлого года. Застройка части Минска предполагает строительство не только...
 
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