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В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль милиции. Какой приговор вынес суд
25.02.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Полоцкого района и города Полоцка 23 февраля вынес приговор 32-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял автомобиль Департамента охраны из пневматики. Об этом
Мужчину признали виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества — хулиганстве (ч.1 ст. 339 УК Беларуси). В результате его действий Полоцкому отделу Департамента охраны был причинен ущерб на общую сумму 803,98 рублей — у милицейского автомобиля Geely был поврежден капот и левая стойка.
Суд приговорил его к штрафу в размере 100 базовых величин (2900 рублей) и 200 часам общественных работ.
Пневматический пистолет, как орудие преступления, был конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Напомним, в Полоцке вечером 27 октября прошлого года мужчина
В крови у него было более 3 промилле алкоголя.
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Мужчину признали виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением...
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