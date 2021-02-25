|
Из-за ремонта на три недели закроют один из выходов станции метро «Октябрьская»
25.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская». Об этом
Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)