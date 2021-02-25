Из-за ремонта на три недели закроют один из выходов станции метро «Октябрьская»

Источник материала: Tut.by

На три недели будет закрыт один из выходов станции метро «Октябрьская». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.



Иллюстрация: пресс-служба Минского метрополитена

Выход № 1−2 станции «Октябрьская» полностью будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 26 февраля по 19 марта.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.