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Носкевич: С лета 2020 года расследуются более 2300 уголовных дел экстремистской направленности
25.02.2021 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1»
— Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. Так, подразделениями Следственного комитета за это время возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, в том числе СК, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране, — заявил Носкевич.
В середине января 2021 года лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»
Сейчас по всей стране идут суды над белорусами за участие в акциях протеста, оскорбление и угрозы в адрес представителей представителей власти, насилие в отношении силовиков.
При этом, по официальным данным к 9 сентября 2020 года, в Следственный комитет Беларуси
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1» рассказал, что с лета прошлого года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской...
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