Носкевич: С лета 2020 года расследуются более 2300 уголовных дел экстремистской направленности

Источник материала: Tut.by

Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1» рассказал , что с лета прошлого года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Об этом он заявил после встречи личного состава СК с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

— Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года. Так, подразделениями Следственного комитета за это время возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, в том числе СК, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране, — заявил Носкевич.

В середине января 2021 года лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщал , что с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране было заведено более 1800 уголовных дел в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов, участников акций протеста. За это время дела возбуждают в основном по таким статьям Уголовного кодекса: ст. 293 (Массовые беспорядки), ст. 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст.

243 (Уклонение от уплаты налогов), ст. 339 (Хулиганство).

Сейчас по всей стране идут суды над белорусами за участие в акциях протеста, оскорбление и угрозы в адрес представителей представителей власти, насилие в отношении силовиков.

При этом, по официальным данным к 9 сентября 2020 года, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.