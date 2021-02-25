СК назвал число расследуемых уголовных дел экстремистской направленности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Следственный комитет расследует более 2,3 тысяч уголовных дел экстремистской направленности с лета 2020 года, об этом заявил в глава ведомства Иван Носкевич в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Встреча личного состава СК с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским прошла в Следственном комитете.

Носкевич подчеркнул, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, начиная с лета 2020 года.

"СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, - весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране", - сказал он.

Что такое экстремизм?

Как пояснял ранее Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, экстремизм - это все то, что направлено "на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия": обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов, пропаганда, разжигание розни и тому подобное.

"То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия", - объяснил Швед.

Генпрокуратура в январе выступила с предложением ужесточить уголовную ответственность за экстремизм, а также сообщила, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белой и иной символики экстремистской.

Борьба с экстремизмом

Александр Лукашенко 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства поинтересовался, достаточно ли делают в стране в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

"Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", – подчеркнул президент.

По итогам совещания было решено, что изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в ближайшие два месяца.

Как стало известно, поправки будут внесены в Уголовный и Трудовой кодексы – для пресечения призывов к забастовкам. Также будет проведена ревизия закона об экстремизме, принят закон о недопущении героизации нацизма, предусмотрят меры по защите персональных данных правоохранителей, судей и журналистов.