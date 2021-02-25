Полную оплату питания в садах и школах ввели в Чаусском районе - и вот с чем это связано

Раньше в детских садах райцентра дети имели льготы на питание в размере 50%, рассказал начальник отдела по образованию Чаусского райисполкома Денис Никифоров. Теперь родители должны платить всю сумму полностью, так как дотации из госбюджета сократили.
Сколько теперь родители будут платить за питание ребенка в детском саду
за ребенка, не имеющего льготы и посещающего ясли с трехразовым питанием, — около 55 рублей, с четырехразовым — 73 рубля;
за ребенка, не имеющего льготы и посещающего сад с трехразовым питанием — 70 рублей, с четырехразовым — 86 руб;
Оплата снижается на 50%: для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем; для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков).
Оплата снижается на 30% для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.
за ребенка, имеющего семейные льготы и посещающего ясли с трехразовым питанием, — около 22 рубля или около 37 рублей, с четырехразовым — около 36 рублей или около 49 рублей в зависимости от категории;
за ребенка, имеющего семейные льготы и посещающего сад с трехразовым питанием — 35 рублей или около 47 рублей, с четырехразовым — 43 рубля или около 57 рублей в зависимости от категории;
питание льготных категорий по состоянию здоровья — детей-инвалидов, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования, — бесплатно.
Ранее в Чаусах, например, детей, как проживающих на загрязненных радиацией территории, в школах бесплатно кормили обедами. В группах продленного дня им бесплатно давали полдник. Родители оплачивали только завтраки.
Сколько теперь родители будут платить за питание ребенка в школе
Бесплатными обедами будут кормить:
школьников1−4 классов;
проживающих в сельских населенных пунктах детей 5−11 классов;
детей из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;
детей с особенностями психофизического развития, обучающимся в специальных классах, классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания;
детей, признанных находящимися в социально опасном положении и др.
Родители учащихся 1 — 4 классов, посещающих группу продленного дня, будут платить за завтрак и полдник 1,66 рубля в день. За месяц оплата составит около 33 рублей.
Питание для школьников средних и старших классов будет стоить:
если ребенок проживает на загрязненной радиацией территории, то родителям детей 5−7 классов платить нужно только за завтрак — 66 копеек в день, или около 13 рублей в месяц;
трехразовое питание для детей 5−7 классов, не имеющих льгот, — 60 рублей в месяц;
только обед для 5−7 классов — 28 рублей в месяц;
только обед для 8−11 классов — 30 рублей в месяц.
Для получения бесплатного питания обучающимся их законные представители должны подать заявление руководителю учреждения образования. К заявлению необходимо приложить ряд документов — их набор можно уточнить в саду или школе, а также в отделе по образованию Чаусского райисполкома.