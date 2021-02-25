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Полную оплату питания в садах и школах ввели в Чаусском районе - и вот с чем это связано

25.02.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полную оплату питания детей в школах и детских садах ввели в Чаусах и нескольких сельских населенных пунктах Чаусского района. Все потому, что эти территории исключили из перечня находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Насколько больше теперь должны платить родители за питание их детей в школах и садах, пишет газета «Искра».


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Раньше в детских садах райцентра дети имели льготы на питание в размере 50%, рассказал начальник отдела по образованию Чаусского райисполкома Денис Никифоров. Теперь родители должны платить всю сумму полностью, так как дотации из госбюджета сократили.

Сколько теперь родители будут платить за питание ребенка в детском саду

  • за ребенка, не имеющего льготы и посещающего ясли с трехразовым питанием, — около 55 рублей, с четырехразовым — 73 рубля;
  • за ребенка, не имеющего льготы и посещающего сад с трехразовым питанием — 70 рублей, с четырехразовым — 86 руб;

Оплата снижается на 50%: для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем; для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков).

Оплата снижается на 30% для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.

  • за ребенка, имеющего семейные льготы и посещающего ясли с трехразовым питанием, — около 22 рубля или около 37 рублей, с четырехразовым — около 36 рублей или около 49 рублей в зависимости от категории;
  • за ребенка, имеющего семейные льготы и посещающего сад с трехразовым питанием — 35 рублей или около 47 рублей, с четырехразовым — 43 рубля или около 57 рублей в зависимости от категории;
  • питание льготных категорий по состоянию здоровья — детей-инвалидов, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования, — бесплатно.

Ранее в Чаусах, например, детей, как проживающих на загрязненных радиацией территории, в школах бесплатно кормили обедами. В группах продленного дня им бесплатно давали полдник. Родители оплачивали только завтраки.

Сколько теперь родители будут платить за питание ребенка в школе

Бесплатными обедами будут кормить:

  • школьников1−4 классов;
  • проживающих в сельских населенных пунктах детей 5−11 классов;
  • детей из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;
  • детей с особенностями психофизического развития, обучающимся в специальных классах, классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания;
  • детей, признанных находящимися в социально опасном положении и др.

Родители учащихся 1 — 4 классов, посещающих группу продленного дня, будут платить за завтрак и полдник 1,66 рубля в день. За месяц оплата составит около 33 рублей.

Питание для школьников средних и старших классов будет стоить:

  • если ребенок проживает на загрязненной радиацией территории, то родителям детей 5−7 классов платить нужно только за завтрак — 66 копеек в день, или около 13 рублей в месяц;
  • трехразовое питание для детей 5−7 классов, не имеющих льгот, — 60 рублей в месяц;
  • только обед для 5−7 классов — 28 рублей в месяц;
  • только обед для 8−11 классов — 30 рублей в месяц.

Для получения бесплатного питания обучающимся их законные представители должны подать заявление руководителю учреждения образования. К заявлению необходимо приложить ряд документов — их набор можно уточнить в саду или школе, а также в отделе по образованию Чаусского райисполкома.

 
 
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Для некоторых категорий питание осталось бесплатным полностью или частично, для некоторых есть скидки.
 
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