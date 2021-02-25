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Один из выходов станции метро "Октябрьская" будет закрыт три недели
25.02.2021 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Выход №1-2 станции "Октябрьская" будет закрыт с 26 февраля по 19 марта, сообщила пресс-служба столичной подземки в четверг.
"В период с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход №1-2 станции "Октябрьская" в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
© Sputnik Роман Шантар
Выход №1-2 ведет к проспекту Независимости. Справа через дорогу находится Белорусский драматический театр имени Янки Купалы, Александровский сквер.
Ремонтные работы на выходах из минских станций метро проводились в течение 2020 года - в порядок привели более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях столичной подземки.
Как идет строительство третьей линии?
В Минске в ноябре прошлого года были открыты станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" третьей линии метро – Зеленолужской. Планируется, что третья ветка соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. Всего на новой линии будет 14 станций.
К слову, недавно проходческий щит "Алеся" закончил
Строители обещают в марте приступить к строительству "Слуцкого гостинца", к маю 2021 года забетонировать "Аэродромную" и начать отделочные работы, к октябрю планируют завершить строительство "Неморшанского сада".
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Работы будут проводиться 21 день, минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
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