Десять проблем с экологией в Беларуси, на которые срочно нужно обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Для многих экологические проблемы представляются чем-то глобальным, что затрагивает вопросы мирового масштаба. Однако существует немало проблем, с которыми сталкиваются отдельные страны, районы и даже улицы. Вместе с директором Центра экологических решений Евгением Лобановым мы собрали десять экологических проблем Беларуси, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

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Проблема №1. Растущие горы мусора вокруг городов В Беларуси на каждого человека приходится 401,9 кг твердых коммунальных отходов в год. На переработку попадает около четверти отходов — то, что выбросили в контейнеры для переработки или извлекли из смешанного мусора перед свалкой. Ситуация с отходами отражает тенденции в экономике, общественном поведении. Если посмотреть на то, что среднестатистическая семья выбрасывает в мусорное ведро, то мы увидим много упаковки. Чаще всего это будет одноразовая упаковка, которая не перерабатывается. Она может быть выполнена из пенополистирола, композитных материалов, которые состоят из нескольких компонентов. В мусорке оказывается много тонких пластиковых пакетов, различных типов пищевых пленок. Все это невозможно по-настоящему переработать. Пока в Беларуси господствует линейная модель экономики, при которой ресурсы используют один раз и отправляют на полигон. Но есть другой вариант — циркулярная экономика, которая основана на восстановлении ресурсов. Например, стеклянную бутылку используют много раз благодаря сбору оборотной тары, потом сдают в стеклобой и делают из нее новое сырье.

Горы мусора растут и из-за органических отходов. Считается, что они составляют около 30−40% отходов в мусорном ведре. Органика постепенно разлагается, загрязняет другие типы отходов. Это приводит к тому, что значительное количество отходов которые можно было бы собрать и переработать, оказываются на свалке. Еще одна причина растущих гор мусора — низкое качество раздельного сбора отходов. Почти в каждом дворе есть контейнеры для пластика, бумаги и стекла, но эффективность контейнерного сбора вторсырья может составлять всего 10%. Люди по-прежнему могут выкинуть в контейнер для пластика грязную коробку от пиццы. Поэтому, помимо развития инфраструктуры, важно вести работу с населением.

Постепенно должна включаться экономическая составляющая. Сейчас у нас низкие тарифы на обезвреживание и вывоз отходов. Но можно последовать примеру других стран и ввести дифференцированные тарифы: вывоз раздельно собранных отходов должен быть ниже, чем смешанных.

Проблема №2. Мусоросжигание Мусоросжигание — самый дорогой способ обращения с отходами. В таких городах, как Минск, где низкий процент раздельного сбора мусора и из отходов не удаляется органика, мусор перед сжиганием нужно сушить, чтобы не сжигать влагу. При сжигании требуется дополнительное топливо (газ или электроэнергия), потому что сам по себе мусор не будет гореть, а также качественные фильтры, которые предотвратят загрязнение воздуха. Сейчас в Минске рассматривают вариант сжигания отходов на ТЭЦ-4. Центр экологических решений скептически относится к этой идеей, потому что объект проектировался для получения электроэнергии и его котлы не приспособлены для сжигания отходов. Нужна существенная модернизация. Но в любом случае это не будет строительство современного мусоросжигательного завода, который спроектирован для того, чтобы вести эту деятельность. С учетом того, что ТЭЦ-4 находится рядом с густонаселенными кварталами Минска, это опасная идея по обращению с отходами в городе. В городах, где нет четкой системы сортировки мусора, в нем могут оказаться ртутьсодержащие отходы, ПВХ, лакокрасочные продукты. Вредные вещества могут выбрасываться в воздух и оседать в золе. Стоимость современного мусоросжигательного завода мощностью 100 тысяч тонн в год составит 200−300 млн евро. Еще десятки млн евро нужно тратить на операционные затраты каждый год. Стоимость мусоросжигания зависит от страны и того, какие затраты будут учитываться при расчетах (стоимость транспортировки, удаление шлака и т.д.). В Нидерландах тонну мусора сжигают за 180 долларов, в США (штат Пенсильвания) — за 64 доллара. Для сравнения стоимость захоронения в США составляет 47 долларов. На Минской ТЭЦ стоимость сжигания ориентировочно может составить 112 долларов за тонну. Мусоросжигание находится внизу иерархии методов обращения с отходами, которые приняты в Беларуси и ЕС. Строительство крупного мусоросжигательного завода противоречит планам по развитию раздельного сбора мусора и переработке вторсырья. Ведь будет важно, чтобы вторсырье (в первую очередь пластик и бумага) шло на сжигание, чтобы в существовании завода был экономический смысл.

Проблема №3. Отходы еды По данным программы ООН по окружающей среде, в отходы попадает около трети продуктов питания. Овощей и фруктов выбрасывают еще больше — около 40%. Есть несколько причин, почему так происходит. Например, направительная логистика — продукты питания иногда приходят в негодность при перевозках. Овощи и фрукты могут не соответствуют строгим критериям в ритейле — быть недостаточно округлыми, неидеального цвета и так далее. Бывает, что люди покупают больше еды, чем им необходимо. Все это приводит к тому, что продукты отправляются на свалку. Это серьезная экологическая проблема, потому что при разложении еда может выделять углекислый газ и метан. Одна из целей устойчивого развития производства и потребления ООН — вдвое сократить количество пищевых отходов на душу населения к 2030 году. Беларусь под этой задачей подписалась, но пока большого прогресса нет. По информации Минприроды, в год магазины выбрасывают до 50 тысяч тонн продуктов с истекшим сроком годности. Для решения этой проблемы важно создать систему перераспределения качественных пищевых продуктов. Такие пищевые банки есть во многих странах: они аккумулируют продукты питания, у которых скоро истекает срок годности, и передают их нуждающимся. Можно создавать биогазовые комплексы, которые эффективно работают с органическими отходами. А потребителям стоит отслеживать свои привычки, чтобы не покупать и не выбрасывать много продуктов.

Проблема №4. Опасная вода в колодцах В Беларуси около 23 тысяч общественных колодцев. Почти в трети из них вода содержит повышенную концентрацию нитратов. Данных по частным колодцам у нас нет, но, скорее всего, концентрация нитратов во многих из них тоже будет высокой. Нитраты опасны тем, что, попадая в пищеварительный тракт человека, восстанавливаются до нитритов под воздействием кишечной микрофлоры. Эти вещества могут соединяться с гемоглобином и образовывать метгемоглобин, что сказывается на способности крови снабжать клетки организма кислородом. В долгосрочной перспективе это может привести к гипоксии, нарушению обмена веществ, снижению иммунитета. Особенно нитраты опасны для маленький детей, у которых могут развиться болезни крови. Причина появление нитратов в воде — использование большого количества минеральных удобрений в сельском хозяйстве, откуда они могут попадать в грунтовые воды. В частном колодце нитраты в воде могут появиться, если он построен рядом с туалетом или огородом. Важно регулярно проверять воду в колодцах . Если предельно допустимая концентрация нитратов превышает норму (45 мг/л), пить воду нельзя.

Проблема №5. Мясо и свиноводческие комплексы Большая часть мяса, которую мы едим, является продуктом промышленного животноводства. Эта индустрия — один из основных источников выброса парниковых газов. У нас нет данных по Беларуси, но, если опираться на мировую статистику, мы можем говорить, что 15−20% выбросов парниковых эффектов приходится на сельское хозяйство. Для Беларуси основную проблему представляют свиноводческие комплексы, на которых появляется много навоза. Чтобы использовать его как удобрение, навоз нужно отстаивать около года. Но технология соблюдается не всегда. Навоз вывозят на поля, откуда он попадает в поверхностные и грунтовые воды и может повысить концентрацию нитратов в них. А попадание большого количества органических веществ в водоемы вызывает эвтрофикацию — «цветение».

«Цветение» водоема. Фото из личного архива Центра экологических решений

Проблема №6. Использование свинца в краске Некоторые производители до сих пор используют в краске свинец. Это токсичный тяжелый металл, который особенно опасен для детей и беременных женщин. Свинец негативно воздействует на нервную систему, замедляет детское развитие. По данным ВОЗ, свинец является причиной 15−20% детский психоневрологический расстройств в развивающихся странах. Во многих странах свинец в краске запрещен. Но в Беларуси производители иногда его используют. Проблема усугубляется тем, что без специальных исследований рядовой потребитель не может определить, содержит ли краска свинцовый пигмент. Для этого ему нужно связаться с производителями или официальными дилерами. Свинец может попасть в организм человека двумя способами: при вдыхании свежей краски и при проглатывании. Например, ребенок может отколоть кусочек краски и съесть его. Поэтому экологи советуют использовать краски проверенных производителей и следить за тем, где играют дети.

Проблема №7. Опасные вещества в непродовольственных товарах В коммерческом использовании в мире находится более 200 тысяч химических веществ: их применяют при производстве товаров бытовой химии, одежды, продуктов питания. Порой эти вещества опасны для человека, но при этом обладают важными для производства характеристиками, поэтому от них тяжело отказаться. Один из классических примеров — асбест. Материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, прочен и легок, но может вызывать серьезные заболевания дыхательной системы. Тем не менее, он относительно дешевы и в строительстве его привыкли использовать. Часто люди исходят из того, что вещество безвредно, начинают использовать его, а потом появляются данные, что оно представляет опасность. Начинается длительный процесс замены. На самом деле должно быть наоборот: прежде чем применять вещество, нужно убедиться в том, что оно не наносит вред окружающей среде. При выборе товаров важно читать состав . Старайтесь использовать натуральные материалы для ремонта, носите одежду из натуральных тканей. Для детей лучше выбирать игрушки из дерева, а не из пластика, избегать ярких красок — в них с большей вероятностью будет свинец. В бутылочках, сосках и других товарах, которые ребенок может брать в рот, не должно быть бисфенола А. Это аналог женского гормона эстрогена, который используется при изготовлении пластмассы, он может быть вреден для здоровья ребенка. Узнать, какая продукция запрещена к ввозу и обращению в Беларуси можно на сайте «Опасная продукция» .

Проблема №8. Микропластик в воде Центр экологических решений три года назад исследовал воду в Беларуси, и везде были найдены частички микропластика. Их концентрация составила от 00,2 до 5,4 на литр. Микропластик в окружающую среду может попадать из строительного сектора, от синтетической одежды, транспорта, деградации упаковки, из косметики и других товаров, содержащих пластиковые микрочастицы. Например, по результатам исследования Центра экологических решений, 16,5 % косметики, которая продается в Беларуси, содержит частички пластика. При попадании в окружающую среду эти предметы разрушаются и образуют микропластик — мелкие частички пластика, которые нельзя собрать. Они накапливаются в рыбе, которая принимает микропластик за фитопланктон. А потом попадают и в организм человека. В Европе каждый европеец съедает 11 тысяч микрогранул в год с рыбой и морепродуктами. Микроволокна образуются во время стирки синтетической одежды. Они попадают в канализацию и практически не задерживаются на станциях очистных сооружений. Чтобы решить эту проблему, в некоторых странах ЕС производителей обязывают ставить фильтры и делать промышленную стирку одежды до того, как она поступила в продажу, потому что при первой стирке значительное количество микроволокон уходит. Сами по себе микропластик и микроволокна достаточно инертны. Они опасны тем, что могут переносить более опасные вещества, тяжелые металлы, органические соединения, которые не растворимы в воде, и попадать в организм.

Проблема №9. Грязный воздух Из-за причин, связанных с загрязнением воздуха, в мире ежегодно умирает 7 млн человек, в том числе 550 тысяч в Европе. В воздухе находятся сотни различных соединений, которые могут влиять на здоровье человека. Один из наиболее важных показателей — малые взвешенные частицы диаметров от 2,5 до 10 микрон. Они могут накапливаться в легких и приводить к заболеваниях органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В целом в Европе уровень выброса основных загрязнителей воздуха снижается, но проблема остается актуальной. По данным Европейского агентства по окружающей среде, большая часть городского населения (от 50 до 90%) в разных европейских странах, дышала воздухом, содержание малых взвешенных частиц в котором превышало рекомендуемые величины. В Беларуси ситуация схожая. У нас качество воздуха в целом оценивается как хорошее, но бывают ситуации, когда те или иные вещества превышают предельно допустимую концентрацию. Ситуация осложняется тем, что эта оценка производится с помощью расчетов: крупные предприятия подают данные по выбросам в окружающую среду, и они анализируются. Также производится оценка выбросов мобильных источников (транспорта). К наиболее загрязненным городам относятся крупные промышленные центры — Новополоцк и Светлогорск. В Минске также есть определенные районы, где регулярно превышается предельно допустимая концентрация частиц. Например, улицы Тимирязевская, Радиальная, район Тракторного завода. Можно ожидать, что в Минске за счет большого количества транспорта воздух будет более грязным по сравнению с пригородом.

Проблема №10. Нехватка зелени в городах Население Беларуси сильно меняется. Если 40−50 лет назад большинство людей жили в сельской местности, то сегодня они перебрались в города. В городах на них воздействуют негативные экологические факторы. Тут больше транспорта, люди много времени проводят в помещении, могут есть некачественную еду. Поэтому важно, чтобы города продолжали быть зелеными. На примере многих крупных городов в других странах мы видим, что администрации городов стараются поддерживать интерес жителей к природе, создают зеленые коридоры в городах, развивают экологические тропы. В Беларуси часто возникают конфликты, когда зеленую зону хотят отдать под парковку или автостоянку, под строительство. Чаще всего проблема решается в пользу застройщиков. Это плохая тенденция, которая приводит к ухудшению качества жизни. Формально в Минске процент озеленения соответствует нормативам. Но нужно учитывать, что в черту города включили большие лесопарковые зоны в Минском районе. Субъективно в городе зелени недостаточно. Кроме того, нужно учитывать, что зеленые насаждения подвергаются воздействию транспорта, песчано-солевых смесей, которые используют зимой. Поэтому часто деревья в городе больны. Зеленых объектов должно быть больше, особенно в центре Минска, где действительно мало зелени.

Проспект Независимости, вдоль которого еще в 1960-х росли деревья (фотография из альбома «Минск»).

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Центр экологических решений (Ecoidea.by) — это некоммерческое неправительственное учреждение, созданное для популяризации экологически дружественного образа жизни и принципов устойчивого развития в Беларуси, развития международного сотрудничества с целью сохранения окружающей среды. Поддержать организацию можно здесь .