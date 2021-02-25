Интерактивные площадки, уличное кафе и много блинов. В Гродно отметят Масленицу

Источник материала: Tut.by

В Гродно 27 февраля будут праздновать Масленицу. Традиционные гуляния пройдут в лесопарке «Пышки». В этом году здесь будут работать 17 спортивно-развлекательных интерактивных площадок, сообщает «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Гуляния в этом году называются «Блин-Party — 2021», потому все площадки будут тематически оформлены. Откроется праздник театрализованным представлением с участием Зимушки-зимы и Лясуна, после чего все желающие смогут посетить кафе под открытым небом, блинную аллею и фотозону.

— Также у нас в этом году очень интересный формат концертных программ. Одна площадка у нас будет полностью посвящена фольклору, планируется фольклорный батл. Будут приглашены коллективы Гродненской области и города. Запланирована молодежная площадка, — рассказал режиссер Гродненского городского центра культуры Игорь Никулин.

Также будут мастер-классы от клубов исторической реконструкции и выступления кукольных театров «Батлейка» из Лиды и Гродно.

Гуляния будут проходить с 12.00 до 16.00, а закончится праздник традиционным сжиганием чучела.