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Интерактивные площадки, уличное кафе и много блинов. В Гродно отметят Масленицу
25.02.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 27 февраля будут праздновать Масленицу. Традиционные гуляния пройдут в лесопарке «Пышки». В этом году здесь будут работать 17 спортивно-развлекательных интерактивных площадок,
Гуляния в этом году называются «Блин-Party — 2021», потому все площадки будут тематически оформлены. Откроется праздник театрализованным представлением с участием Зимушки-зимы и Лясуна, после чего все желающие смогут посетить кафе под открытым небом, блинную аллею и фотозону.
— Также у нас в этом году очень интересный формат концертных программ. Одна площадка у нас будет полностью посвящена фольклору, планируется фольклорный батл. Будут приглашены коллективы Гродненской области и города. Запланирована молодежная площадка, — рассказал режиссер Гродненского городского центра культуры Игорь Никулин.
Также будут мастер-классы от клубов исторической реконструкции и выступления кукольных театров «Батлейка» из Лиды и Гродно.
Гуляния будут проходить с 12.00 до 16.00, а закончится праздник традиционным сжиганием чучела.
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Традиционные гуляния пройдут в лесопарке «Пышки».
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