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Более 2300 уголовных дел экстремистской направленности возбудил СК за полгода

25.02.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С лета 2020 года Следственный комитет Беларуси возбудил более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич в эфире «Беларусь 1».

Вчера, 24 февраля, состоялась встреча личного состава СК с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским.

По итогам встречи Иван Носкевич рассказал, что принятые на ВНС решения будут ориентиром для развития и дальнейшей деятельности ведомства.

Он отметил, что все правоохранители смотрят на результаты собрания «через призму постэлекторальных событий», после лета 2020 года. А начиная с того периода, Следственный комитет возбудил и расследует более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.

«Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, в том числе СК, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», - заявил Носкевич.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа. Только за первую неделю после выборов  были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.

В середине января незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщал, что за 8 месяцев в стране заведено более 1000 уголовных дел против неподдерживающих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих.

12 февраля глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил на Всебелорусском народном собрании, что в стране «пик протестной активности пройден».

 
 
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С лета 2020 года Следственный комитет Беларуси возбудил более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.
 
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