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Более 2300 уголовных дел экстремистской направленности возбудил СК за полгода
25.02.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С лета 2020 года Следственный комитет Беларуси возбудил более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Об этом
Вчера, 24 февраля, состоялась встреча личного состава СК с делегатом Всебелорусского народного собрания Александром Шпаковским.
По итогам встречи Иван Носкевич рассказал, что принятые на ВНС решения будут ориентиром для развития и дальнейшей деятельности ведомства.
Он отметил, что все правоохранители смотрят на результаты собрания «через призму постэлекторальных событий», после лета 2020 года. А начиная с того периода, Следственный комитет возбудил и расследует более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.
«Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, в том числе СК, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», - заявил Носкевич.
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С лета 2020 года Следственный комитет Беларуси возбудил более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.
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