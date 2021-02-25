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Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности на финальной стадии

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. 

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил: подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности,  сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. Работа по совершенствованию законодательства велась по поручению главы государства. Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране. Нужно учитывать и мировую практику. Как отметил глава государства на VI Всебелорусском народном собрании, люди должны увидеть соответствующий закон и уяснить для себя, какие будут последствия за его несоблюдение.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Поначалу было усовершенствовано административное законодательство, в результате чего принят обновленный Кодекс об административной ответственности, который вступит в силу с 1 марта этого года.  А следующим этапом стало совершенствование уголовного законодательства - уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. В этой деятельности принимали участие и специалисты различных ведомств, юристы, депутаты парламента. Эта работа подходит к завершению".

Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и мире 

Игорь Сергеенко подчеркнул, работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. Ведь в новом законе имеет значение каждый пункт. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека.

 
 
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Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена.  Глава...
 
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