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Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности на финальной стадии
25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена.
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил: подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности, сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. Работа по совершенствованию законодательства велась по поручению главы государства. Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Поначалу было усовершенствовано административное законодательство, в результате чего принят обновленный Кодекс об административной ответственности, который вступит в силу с 1 марта этого года. А следующим этапом стало совершенствование уголовного законодательства - уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. В этой деятельности принимали участие и специалисты различных ведомств, юристы, депутаты парламента. Эта работа подходит к завершению".
Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и миреИгорь Сергеенко подчеркнул, работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. Ведь в новом законе имеет значение каждый пункт. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека.
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Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. Глава...
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