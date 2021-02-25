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Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и мире

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности на финальной стадии Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. Глава...

Совершенствование Кодекса об уголовной ответственности - на финальной стадии, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена.Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко отметил: подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране, направлен на обеспечение системности, сбалансированности уголовного законодательства и предусматривает оптимизацию механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. Работа по совершенствованию законодательства велась по поручению главы государства. Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране.Как отметил глава государства на VI Всебелорусском народном собрании, люди должны увидеть соответствующий закон и уяснить для себя, какие будут последствия за его несоблюдение.Игорь Сергеенко подчеркнул, работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. Ведь в новом законе имеет значение каждый пункт. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека.