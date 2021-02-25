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27-е заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

27-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году проходит в формате видеоконференцсвязи. По словам председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных, наша страна планирует вынести на обсуждение проект резолюции "Предотвращение употребления наркотиков среди детей и молодежи". Парламентарий отметил, на заседании  ассамблеи ожидается  открытый обмен мнениями по всем вопросам повестки дня о ситуации в странах-участницах. Беларусь  на конференции представляют члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей.
 
 
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27-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в этом году проходит в формате видеоконференцсвязи. По словам председателя Постоянной комиссии по...
 
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