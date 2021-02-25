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Мониторинг ценовой ситуации усиливается: дефицита товаров на полках магазинов не будет

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дефицита товаров на полках магазинов не будет, продукты и лекарства станут более доступными по цене. 

В Беларуси введен жесткий контроль за ценообразованием на социально значимые товары

Правительство установило предельно допустимый рост цен на товары первой необходимости. Всего 62 позиции. Это продукты, непродовольственные товары и полсотни медпрепаратов. До конца февраля ценники на них меняться не будут. А с марта, если и будет, то только на 0,2 % в месяц. Новые правила касаются как государственных магазинов, так и частных. Многие ресурсы активно обсуждают решение правительства и предрекают пустые полки в Беларуси. Минсельхозпрод заверяет: у нас перепроизводство продукции и товаров точно хватит.

Мониторинг ценовой ситуации усиливается

Мониторинг ценовой ситуации усиливается: дефицита товаров на полках магазинов не будет

МАРТ постоянно мониторит ситуацию. Перекосы со стороны производителей или торговли пресекаются. Ассортиментный перечень на некоторые товары позволяет избежать дефицита и дать возможность выбора покупателю. Но в последнее время ценовые колебания подкидывает и мировой рынок. Этим и объясняется жесткий контроль со стороны правительства.

 
 
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Дефицита товаров на полках магазинов не будет, продукты и лекарства станут более доступными по цене.  В Беларуси введен жесткий контроль за ценообразованием на...
 
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