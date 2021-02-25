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Мониторинг ценовой ситуации усиливается: дефицита товаров на полках магазинов не будет
25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДефицита товаров на полках магазинов не будет, продукты и лекарства станут более доступными по цене.
В Беларуси введен жесткий контроль за ценообразованием на социально значимые товары
Мониторинг ценовой ситуации усиливается
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Дефицита товаров на полках магазинов не будет, продукты и лекарства станут более доступными по цене. В Беларуси введен жесткий контроль за ценообразованием на...
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