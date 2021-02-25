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В столице выбрали победителей конкурса "100 идей для Беларуси"
25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗдесь - технологии будущего.
Конкурсанты со всех уголков страны представили разработки в сфере медицины, промышленности, IT, энергетики и национальной безопасности. Всего на участие в юбилейном конкурсе (проект проходит в десятый раз) подано 1 200 заявок. Ребята проходили отборочные туры. В финале на защиту проекта было ровно 5 минут. 3 минуты - презентовать свою идею экспертам и 2 - для ответов на вопросы жюри.
Алексей Зайцев, эксперт конкурса "100 идей для Беларуси", старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ им. Ф. Скорины: "Важно оценить степень готовности и подход участника к данному проекту. С какой ответственностью он подходит к данному вопросу, и как он может представить и рассказать о своем проекте. В общении с инвесторами и представителями различных компаний чаще всего смотрят на представление: как расскажет, как заинтересует. Возможно, что проект будет недоработан до конца, и здесь важно оказать помощь в развитии этого проекта, главное, чтобы человек горел этим проектом, верил и знал, что он может его развить".
Победителей определили в 10 номинациях в двух возрастных категориях. Это учащиеся, а также студенты и работающая молодежь. Наиболее перспективные проекты получат денежное вознаграждение на разработку бизнес-планов.
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Здесь - технологии будущего. В столице выбрали победителей республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Конкурсанты со всех уголков страны...
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