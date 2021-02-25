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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице выбрали победителей конкурса "100 идей для Беларуси" Здесь - технологии будущего. В столице выбрали победителей республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Конкурсанты со всех уголков страны...

Здесь - технологии будущего.Конкурсанты со всех уголков страны представили разработки в сфере медицины, промышленности, IT, энергетики и национальной безопасности. Всего на участие в юбилейном конкурсе (проект проходит в десятый раз) подано 1 200 заявок. Ребята проходили отборочные туры. В финале на защиту проекта было ровно 5 минут. 3 минуты - презентовать свою идею экспертам и 2 - для ответов на вопросы жюри.Победителей определили в 10 номинациях в двух возрастных категориях. Это учащиеся, а также студенты и работающая молодежь. Наиболее перспективные проекты получат денежное вознаграждение на разработку бизнес-планов.