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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси в проекте "Один день" Культурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании...

Культурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании. Коллекция храма творчества насчитывает 33 тысячи экспонатов - шедевры белорусского и зарубежного искусства. Сегодня выставочные павильоны служат арт-площадкой, где проходят творческие встречи с художниками и искусствоведами, литературные и музыкальные вечера, презентации книг и мастер-классы. Что такое синдром "музейных ног"? И как выглядит тетрис из картин? И что происходит в музее, когда его покидают посетители?Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси -