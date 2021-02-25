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Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси в проекте "Один день"

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Культурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Коллекция  храма творчества насчитывает 33 тысячи экспонатов - шедевры белорусского и зарубежного искусства. Сегодня выставочные павильоны служат арт-площадкой, где проходят творческие встречи с художниками и искусствоведами, литературные и музыкальные вечера, презентации книг и мастер-классы. Что такое синдром "музейных ног"?  И как выглядит тетрис из картин? И что происходит в музее, когда его покидают посетители?

Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси в проекте "Один день"


Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси -  сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

 
 
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Культурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании...
 
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