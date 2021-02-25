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Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси в проекте "Один день"
25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКультурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании
Новая серия о Национальном художественном музее Беларуси -
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Культурная сокровищница и крупнейшее хранилище искусства Беларуси. Национальный художественный музей - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании...
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