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МАЗ представил первый автобус с ультрафиолетовым очистителем воздуха

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ планирует расширить экспорт в ближнее зарубежье Минский автомобильный завод планирует нарастить экспорта в страны ближнего зарубежья - поставляться будет как грузовая, так и пассажирская техника. Также на...

Минский автомобильный завод планирует нарастить экспорта в страны ближнего зарубежья - поставляться будет как грузовая, так и пассажирская техника. Также на предприятии планируют развивать производство пассажирского транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оборудованы по последнему слову. Среди новшеств - встроенные светодиоды внутри салона и теплые кнопки для открытия дверей.На предприятии - и новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный прибор белорусского производства уничтожает вирусы и бактерии на площади 12 квадратных метров и не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Такие аппараты широко используются также в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Экспериментальная модель автобуса уже направлена в Минсктранс.