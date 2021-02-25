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МАЗ планирует расширить экспорт в ближнее зарубежье

25.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский автомобильный завод планирует нарастить экспорта в страны ближнего зарубежья - поставляться будет как грузовая, так и пассажирская техника. Также на предприятии планируют развивать производство пассажирского транспорта третьего поколения. Салон автобусов и кабина водителя будут оборудованы по последнему слову. Среди новшеств - встроенные светодиоды  внутри салона и теплые кнопки для открытия дверей.

МАЗ представил первый автобус с ультрафиолетовым очистителем воздуха

На предприятии - и новые подходы к антибактериальной обработке. Минский автомобильный завод представил первый автобус с очистителем воздуха ультрафиолетом. Высокотехнологичный прибор белорусского производства уничтожает вирусы и бактерии на площади 12 квадратных метров и не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Такие аппараты широко используются также в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Экспериментальная модель автобуса уже направлена в Минсктранс. 

 
 
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Минский автомобильный завод планирует нарастить экспорта в страны ближнего зарубежья - поставляться будет как грузовая, так и пассажирская техника. Также на...
 
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