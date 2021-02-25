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Голосование на сайте ВНС и обвинительный приговор Шутову. Что происходит в стране 25 февраля

25.02.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима. Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания. Продолжается суд над журналисткой TUT.BY и врачом БСМП. На сайте ВНС появилось голосование по выбору даты для Дня народного единства. Мы будем следить за основными событиями четверга и рассказывать о них в нашем онлайне.


 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову....
 
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