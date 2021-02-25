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В деревне под Гомелем люди нашли в мусорке собаку в мешке. Теперь псу ищут дом

25.02.2021 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе в мусорном контейнере люди нашли в завязанном мешке собаку. Пса спасли — и теперь ищут для него дом.

Страшную находку обнаружили в деревне Цагельня, что в 20 км от Гомеля. Местные жители выносили мусор — и заметили, что в контейнере шевелился мешок. Развязали — и увидели внутри пса.

«Господи, ну разве так можно, он же живой!» — слышится голос за кадром.

Собака была очень напугана, дрожала. Люди освободили животное, а одна из работниц местного предприятия Наталья забрала пса домой, чтобы накормить и отогреть. К сожалению, у женщины нет возможности оставить собаку себе, поэтому сейчас она ищет постоянных хозяев для спасенного животного.

Пес, говорит женщина, очень ласковый, воспитанный и спокойный. Ему примерно 8−9 месяцев.

Если вы хотите приютить собаку, позвоните Наталье: +375 29 603 85 63.

 
Теги: Гомель
 
 
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Местные жители выносили мусор и заметили, что в контейнере шевелился мешок. Развязали и ахнули.
 
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