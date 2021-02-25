Тепла временно не будет в 100 домах Минска, школах и даже на станции метро

МИНСК, 25 фев – Sputnik. На одном из участков теплоцентрали в Заводском районе столицы произошло повреждение, из-за этого в некоторых жилых домах, школах, детсадах, медучреждениях, административных зданиях, а также на станции метро "Автозаводская" с 9.00 четверга отсутствует теплоснабжение, рассказал Sputnik официальный представитель "Минскэнерго" Михаил Юдин.
"Планируется, что работники теплосетей завершат работы до 16:00, и тепло вернется в здания", - сказал Юдин.
По его словам, повреждение было выявлено еще несколько недель назад, но в связи с морозами ремонт решили отложить.
"Для потребителей было бы ощутимо, если мы отключили бы им тепло при заморозках. А сейчас, когда погода позволяет, решили за день устранить поломку", - констатировал представитель "Минскэнерго".
Тепла сегодня временно не будет в жилых домах по следующим адресам: