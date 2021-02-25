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Тепла временно не будет в 100 домах Минска, школах и даже на станции метро

25.02.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. На одном из участков теплоцентрали в Заводском районе столицы произошло повреждение, из-за этого в некоторых жилых домах, школах, детсадах, медучреждениях, административных зданиях, а также на станции метро "Автозаводская" с 9.00 четверга отсутствует теплоснабжение, рассказал Sputnik официальный представитель "Минскэнерго" Михаил Юдин.

"Планируется, что работники теплосетей завершат работы до 16:00, и тепло вернется в здания", - сказал Юдин.

По его словам, повреждение было выявлено еще несколько недель назад, но в связи с морозами ремонт решили отложить.

"Для потребителей было бы ощутимо, если мы отключили бы им тепло при заморозках. А сейчас, когда погода позволяет, решили за день устранить поломку", - констатировал представитель "Минскэнерго".

Тепла сегодня временно не будет в жилых домах по следующим адресам:

  • улица Волжская 5;
  • улица Мичурина 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25;
  • улица Омельянюка 5, 7, 15;
  • улица Орджоникидзе 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;
  • проспект Партизанский 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;
  • улица Социалистическая 7, 15, 17;
  • улица Трудовая 3, 5, 8;
  • улица Украинская 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36;
  • улица Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45;
  • улица Чайкиной 5а, 7, 9, 11, 13, 15;
  • улица Челюскинцев 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73;
  • улица Шоссейная 7, 7а, 9, 11, 13, 17.

В административных зданиях:

  • улица Мичурина 1, 3, 3а, 5, 7, 10а;
  • улица Омельянюка 3, 13, 15в, 17, 18, 19;
  • улица Орджоникидзе 10;
  • проспект Партизанский 104а, 130, 144;
  • улица Социалистическая 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а;
  • улица Трудовая 1а, 3а, 6, 10;
  • улица Центральная 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47;
  • улица Чайкиной 4, 8, 10, 12, 14, 16;
  • улица Челюскинцев 15;
  • улица Шоссейная 17а;
  • станция метро "Автозаводская".

В больницах, детских садах и школах:

  • улица Мичурина 21;
  • улица Орджоникидзе 17;
  • улица Центральная 7а, 11а, 25;
  • улица Чайкиной 5, 11а;
  • улица Челюскинцев 26;
  • проспект Партизанский 112а;
  • улица Социалистическая 10.

 
Теги: Минск
 
 
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Отключить теплоснабжение, чтобы провести качественный ремонт, минские энергетики решили после морозов и снегопадов.
 
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