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Еще одного жителя Могилева суд оштрафовал за распространение самиздата
25.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще один суд за распространение незарегистрированной продукции СМИ в Могилеве завершился решением о штрафе. Виновным признали могилевчанина Дмитрия Шашкова, которого задержали при перевозке 4 тысяч экземпляров газеты «Могилевские вести». Теперь он должен заплатить 1450 рублей,
Согласно материалам дела, 11 февраля Шашков перевозил газеты по проспекту Мира от одного дома к другому. Когда его задержали, в машине обнаружили 4 тысячи экземпляров самиздата «Могилевские вести».
Судья суда Ленинского района Оксана Ратникова 24 февраля решила, что Дмитрий Шашков виновен в нарушении ч. 2 ст. 22.9 КоАП РБ: распространял незарегистрированную печатную продукцию в количестве более 299 экземпляров. И вынесла решение о наказании Шашкова штрафом в размере 50 базовых величин, или 1450 рублей.
Дмитрий Шашков вину признал. Судья Ратникова постановила 1 экземпляр номера «Могилевских вестей» сохранить в материалах дела, остальные 3999 — уничтожены.
Ранее Шашков после задержания 11 февраля получил административный арест на 10 суток за неподчинение сотрудникам милиции.
Напомним, 8 февраля суд Ленинского района Могилева
Напоминаем, всего в Могилеве
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Мужчина вез 4 тысячи экземпляров газеты «Могилевские вести».
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