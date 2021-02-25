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Еще одного жителя Могилева суд оштрафовал за распространение самиздата

25.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще один суд за распространение незарегистрированной продукции СМИ в Могилеве завершился решением о штрафе. Виновным признали могилевчанина Дмитрия Шашкова, которого задержали при перевозке 4 тысяч экземпляров газеты «Могилевские вести». Теперь он должен заплатить 1450 рублей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: УВД Могоблисполкома

Согласно материалам дела, 11 февраля Шашков перевозил газеты по проспекту Мира от одного дома к другому. Когда его задержали, в машине обнаружили 4 тысячи экземпляров самиздата «Могилевские вести».

Судья суда Ленинского района Оксана Ратникова 24 февраля решила, что Дмитрий Шашков виновен в нарушении ч. 2 ст. 22.9 КоАП РБ: распространял незарегистрированную печатную продукцию в количестве более 299 экземпляров. И вынесла решение о наказании Шашкова штрафом в размере 50 базовых величин, или 1450 рублей.

Дмитрий Шашков вину признал. Судья Ратникова постановила 1 экземпляр номера «Могилевских вестей» сохранить в материалах дела, остальные 3999 — уничтожены.

Ранее Шашков после задержания 11 февраля получил административный арест на 10 суток за неподчинение сотрудникам милиции.

Напомним, 8 февраля суд Ленинского района Могилева оштрафовал местного жителя Олега Похылого более чем на 1 тыс. рублей за распространение незарегистрированной продукции СМИ — самиздата «Могилевские вести». Похылого задержали 5 января, когда он вез на своем автомобиле 2 тыс. экземпляров самиздатовской газеты. Тогда у Похылого забрали не только газету, но и автомобиль, документов об изъятии не выдали, и на момент вынесения решения суда машину мужчине так и не вернули.

Напоминаем, всего в Могилеве задержали восемь человек, которые, по мнению милиции, имеют отношение к изданию и распространению незарегистрированной газеты.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина вез 4 тысячи экземпляров газеты «Могилевские вести».
 
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