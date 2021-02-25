«Я уж точно не преступник». Судят бывшего спасателя, который бросил трубу в водомет

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального рассматривают дело политзаключенного Евгения Дмитриева. Его задержали в октябре 2020 года за участие в одном из маршей. Парень был в сцепке рядом с водометом, который позже вышел из строя, нанес несколько ударов по машине, следствие расценило это как нападение на милиционеров, хотя сами сотрудники претензий к обвиняемому не имеют и даже не помнят его. Прокурор запросил Евгению 2 года лишения свободы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Евгению Дмитриеву 26 лет, работал пожарным спасателем. 4 октября 2020 года он принял участие в акции протеста, когда водомет вышел из строя.

Согласно обвинению, Евгений стоял в сцепке, выходил на проезжую часть, то есть «принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», «своими действиями блокировал пути транспортных коммуникаций и нарушил работу общественного транспорта», чем совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Кроме того, находясь на проезжей части по проспекту Машерова, «активно поддержал действия лиц, которые наносили удары руками и ногами, а также бросали различные предметы в служебное транспортное средство — водомет Iveco. Обвиняемый в целях воспрепятствования законной деятельности правоохранителей, а также из мести за выполнение ими своих служебных обязанностей бросил в водомет с сотрудниками милиции неустановленный предмет» (ст. 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Евгений вину признал частично, только по ст. 342 УК. В суде молодой человек пояснил, что узнал о планируемом марше в одном из в телеграм-каналов, решил принять участие, так как не поддерживал насилие в отношении демонстрантов и задержанных. На проспект Машерова приехал водомет. Евгений Дмитриев был на эмоциях, взял металлическую трубу и бросил в направлении водомета — в заднюю часть цистерны. Затем поднял трубу и положил вместе с мусором. Через метров 100 встал в сцепку. Был задержан в тот же день около своего дома, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Потерпевшими по делу признаны командир 1-й группы технической части Николай Глухоторенко и водитель водомета Евгений Лошковский.

Глухоторенко 4 октября управлял установкой на бортовом компьютере водомета. Поступил приказ от руководства, после чего они с коллегой поехали к стеле, двигались по проспекту Победителей. Спецтранспорт был обозначен красными и синими маячками и громкоговорителем. По словам потерпевшего, неоднократно высказывались требования к гражданам разойтись, но люди не уходили. Глухоторенко заявил, что видел, как люди бросали бутылки с водой, камни в водомет, однако спецтранспорт имеет бронестекло, решетку, цистерна с водой металлическая. Потерпевший не испытывал угрозу своей жизни и здоровью от действий людей, не опасался.

- Кто-то открыл боковые отсеки автомобиля и начал дергать краны. Вода начала бить фонтаном в воздух. Пришлось покинуть участок, — рассказал Николай Глухоторенко.

Он отметил, что обвиняемого среди этих людей не наблюдал, не видел, чтобы тот бросал в спецтранспорт металлическую трубу, никаких требований к Дмитриеву не заявляет, в том числе о возмещении морального и иного вреда. Также не настаивает на наказании.

Водитель водомета Евгений Лошковский рассказал, что перед спецтранспортом вышел «мужчина в возрасте» (обвиняемому Дмитриеву — 26 лет — Прим. TUT.BY), а слева был автомобиль. Другой мужчина подбежал и рукой разбил зеркало заднего вида, туда же прилетел камень. Получилось, что Лошковский не видел левую часть водомета, в этот момент открыли дверцу бокового отсека и вывели из стоя установку. В «мужчину в возрасте» была применена струя воды. Евгений Лошковский также заявил в суде, что не испытывал опасений за свою жизнь и требований к обвиняемому не имеет.

Государственное обвинение поддерживает помощник прокурора Центрального района Минска Артем Цветков, он считает, что вина Дмитриева полностью доказана и запросил для него 2 года лишения свободы.

25 февраля Евгений Дмитриев выступил в суде с последним словом:

— Я не плохой человек и уж точно не преступник. Работал в структуре МЧС пожарным спасателем. Я первый раз в жизни оступился и обязуюсь больше так не поступать. Хочу обратиться к тем, кто пришел сегодня меня поддержать, тем, кто поддерживал меня и помогал все это время: спасибо всем огромное за все, что вы для меня делаете, знайте, что я вас всех очень сильно люблю и крепко вас всех обнимаю, помните, что никто не забыт и ничто не забыто. Быть добру!

Судья Юлия Густыр объявила, что приговор по делу будет оглашен 26 февраля, в 9.50.