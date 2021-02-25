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В некоторых минских домах сегодня снова нет отопления - вот адреса

25.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в столице во многих домах в районе Партизанского проспекта нет отопления. Отключить его пришлось, чтобы устранить аварию, сообщают Минские тепловые сети «Минскэнерго».

В некоторых жилых домах и административных зданиях Минска 25 февраля с 9.00 до 16.00 отключено отопление. Причина — ликвидация повреждения на теплосетях.

Вот список адресов, которых это коснется.

Жилые дома

  • улица Волжская, 5;
  • Мичурина, 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25;
  • Омельянюка, 5, 7, 15;
  • Орджоникидзе, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;
  • проспект Партизанский, 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;
  • Социалистическая, 7, 15, 17;
  • Трудовая, 3, 5, 8;
  • Украинская, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36;
  • Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45;
  • Чайкиной, 5а, 7, 9, 11, 13, 15;
  • Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73;
  • Шоссейная, 7, 7а, 9, 11, 13, 17.

Административные здания

  • улица Мичурина, 1, 3, 3а, 5, 7, 10а;
  • Омельянюка, 3, 13, 15 В, 17, 18, 19;
  • Орджоникидзе, 10;
  • проспект Партизанский, 104а, 130, 144;
  • Социалистическая, 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а;
  • станция метро «Автозаводская»
  • Трудовая, 1а, 3а, 6, 10;
  • Центральная, 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47;
  • Чайкиной, 4, 8, 10, 12, 14, 16;
  • Челюскинцев, 15;
  • Шоссейная, 17а.

Детские сады и школы

  • Мичурина, 21;
  • Орджоникидзе, 17;
  • Центральная, 7а, 11а, 25;
  • Чайкиной, 5, 11а.
  • Челюскинцев, 26.

Медучреждения

  • проспект Партизанский, 112а;
  • Социалистическая, 10.

Коммунальники приносят извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во многих домах в районе Партизанского проспекта нет отопления. Отключить его пришлось, чтобы устранить аварию, сообщают Минские тепловые сети...
 
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