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В некоторых минских домах сегодня снова нет отопления - вот адреса
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Источник материала:
Tut.by
Сегодня в столице во многих домах в районе Партизанского проспекта нет отопления. Отключить его пришлось, чтобы устранить аварию, сообщают Минские тепловые сети «Минскэнерго».
В некоторых жилых домах и административных зданиях Минска 25 февраля с 9.00 до 16.00 отключено отопление. Причина — ликвидация повреждения на теплосетях.
Вот список адресов, которых это коснется.
Жилые дома
- улица Волжская, 5;
- Мичурина, 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25;
- Омельянюка, 5, 7, 15;
- Орджоникидзе, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;
- проспект Партизанский, 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;
- Социалистическая, 7, 15, 17;
- Трудовая, 3, 5, 8;
- Украинская, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36;
- Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45;
- Чайкиной, 5а, 7, 9, 11, 13, 15;
- Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73;
- Шоссейная, 7, 7а, 9, 11, 13, 17.
Административные здания
- улица Мичурина, 1, 3, 3а, 5, 7, 10а;
- Омельянюка, 3, 13, 15 В, 17, 18, 19;
- Орджоникидзе, 10;
- проспект Партизанский, 104а, 130, 144;
- Социалистическая, 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а;
- станция метро «Автозаводская»
- Трудовая, 1а, 3а, 6, 10;
- Центральная, 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47;
- Чайкиной, 4, 8, 10, 12, 14, 16;
- Челюскинцев, 15;
- Шоссейная, 17а.
Детские сады и школы
- Мичурина, 21;
- Орджоникидзе, 17;
- Центральная, 7а, 11а, 25;
- Чайкиной, 5, 11а.
- Челюскинцев, 26.
Медучреждения
- проспект Партизанский, 112а;
- Социалистическая, 10.
Коммунальники приносят извинения за временные неудобства.
Теги
: Минск
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Сегодня во многих домах в районе Партизанского проспекта нет отопления. Отключить его пришлось, чтобы устранить аварию, сообщают Минские тепловые сети...
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