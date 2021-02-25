В некоторых минских домах сегодня снова нет отопления - вот адреса

Источник материала: Tut.by

Сегодня в столице во многих домах в районе Партизанского проспекта нет отопления. Отключить его пришлось, чтобы устранить аварию, сообщают Минские тепловые сети «Минскэнерго».

В некоторых жилых домах и административных зданиях Минска 25 февраля с 9.00 до 16.00 отключено отопление. Причина — ликвидация повреждения на теплосетях.

Вот список адресов, которых это коснется.

Жилые дома

улица Волжская, 5;

Мичурина, 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25;

Омельянюка, 5, 7, 15;

Орджоникидзе, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;

проспект Партизанский, 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;

Социалистическая, 7, 15, 17;

Трудовая, 3, 5, 8;

Украинская, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36;

Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45;

Чайкиной, 5а, 7, 9, 11, 13, 15;

Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73;

Шоссейная, 7, 7а, 9, 11, 13, 17.

Административные здания

улица Мичурина, 1, 3, 3а, 5, 7, 10а;

Омельянюка, 3, 13, 15 В, 17, 18, 19;

Орджоникидзе, 10;

проспект Партизанский, 104а, 130, 144;

Социалистическая, 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а;

станция метро «Автозаводская»

Трудовая, 1а, 3а, 6, 10;

Центральная, 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47;

Чайкиной, 4, 8, 10, 12, 14, 16;

Челюскинцев, 15;

Шоссейная, 17а.

Детские сады и школы

Мичурина, 21;

Орджоникидзе, 17;

Центральная, 7а, 11а, 25;

Чайкиной, 5, 11а.

Челюскинцев, 26.

Медучреждения

проспект Партизанский, 112а;

Социалистическая, 10.

Коммунальники приносят извинения за временные неудобства.