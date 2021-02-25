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В Бресте вынесли приговор первой десятке обвиняемых по делу о «протестном хороводе»

25.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 февраля в Бресте огласили приговор первым десяти обвиняемым по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.


Фото: Следственный комитет

Суд признал всех десятерых виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Трем обвиняемым назначили «домашнюю химию»: по полтора года для 25-летней учительницы иностранных языков Марины Глазовой и Ярослава Ярошука, 20-летняя студентка третьего курса филфака БГУ Марина Сирецан получила год.

Федоренко, Колпачика, Якубука, Денисенко, Литвина суд отправил на «обычную» химию (в исправительное учреждение открытого типа) на полтора года, Максима Жарова и Вадима Вороновича — на два года.

Во время оглашения приговора кому-то из родственников обвиняемых стало плохо — женщине вызвали скорую.

После оглашения кто-то в зале крикнул: «Жыве Беларусь!»

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Всего по нему проходят около 50 фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

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Теги: Брест
 
 
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