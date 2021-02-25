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«Сегодня выпало третье стекло». Новая остановка на проспекте Жукова не пережила зиму

25.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Новая остановка не выдержала зиму», — написали читатели TUT.BY. Речь о навесе общественного транспорта на остановке «Глаголева» на проспекте Жукова. Сегодня утром выпало последнее стекло.


Фото: читатель TUT.BY

— Этот навес установили осенью 2020 года. Неделю назад осталось только одно стекло из трех, а сегодня увидел из окна такую картину, — рассказал минчанин.

Он направил заявку по ситуации в 115.бел. Там назначили исполнителя — Ремавтодор Московского района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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«Новая остановка не выдержала зиму», - написал читатели TUT.BY. Речь о навесе общественного транспорта на остановке «Глаголева» на проспекте Жукова. Сегодня утром...
 
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