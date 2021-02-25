«Сегодня выпало третье стекло». Новая остановка на проспекте Жукова не пережила зиму

Источник материала: Tut.by

«Новая остановка не выдержала зиму», — написали читатели TUT.BY. Речь о навесе общественного транспорта на остановке «Глаголева» на проспекте Жукова. Сегодня утром выпало последнее стекло.



Фото: читатель TUT.BY

— Этот навес установили осенью 2020 года. Неделю назад осталось только одно стекло из трех, а сегодня увидел из окна такую картину, — рассказал минчанин.

Он направил заявку по ситуации в 115.бел. Там назначили исполнителя — Ремавтодор Московского района Минска.