Молодой, без высшего образования, привлекавшийся. СК составил «социальный портрет» протестующего на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

Начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков рассказал , сколько уголовных «протестных» дел возбуждено на Гомельщине с августа и кто эти люди, которые теперь за решеткой.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

С августа 2020 года возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с протестными акциями, организацией массовых беспорядков, совершением противоправных действий в отношении должностных лиц.

— В качестве обвиняемых по «протестным» уголовным делам привлечено 38 мужчин и 2 женщины. Более половины указанных лиц имеет возраст от 18 до 35 лет, 27,5% — возраст от 36 до 55 лет, 15% составили несовершеннолетние. Среднестатистический социальный «портрет» фигуранта выглядит следующим образом: житель города, холостой мужчина средних лет, со средним либо средне-специальным образованием, нигде не работающий и не учащийся или являющийся рабочим на производстве, ранее привлекавшийся к административной ответственности за совершение правонарушений, — рассказал начальник УСК.

Большинство из обвиняемых — это жители Жлобина и Гомеля. Также обвинения предъявлены жителям Светлогорска, Хойник, Брагина, Житковичей, Калинковичей, Добруша.

Напомним, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. В отношении сотрудников правоохранительных органов не возбуждено ни одного уголовного дела.