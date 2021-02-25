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Молодой, без высшего образования, привлекавшийся. СК составил «социальный портрет» протестующего на Гомельщине
25.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков
С августа 2020 года возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с протестными акциями, организацией массовых беспорядков, совершением противоправных действий в отношении должностных лиц.
— В качестве обвиняемых по «протестным» уголовным делам привлечено 38 мужчин и 2 женщины. Более половины указанных лиц имеет возраст от 18 до 35 лет, 27,5% — возраст от 36 до 55 лет, 15% составили несовершеннолетние. Среднестатистический социальный «портрет» фигуранта выглядит следующим образом: житель города, холостой мужчина средних лет, со средним либо средне-специальным образованием, нигде не работающий и не учащийся или являющийся рабочим на производстве, ранее привлекавшийся к административной ответственности за совершение правонарушений, — рассказал начальник УСК.
Большинство из обвиняемых — это жители Жлобина и Гомеля. Также обвинения предъявлены жителям Светлогорска, Хойник, Брагина, Житковичей, Калинковичей, Добруша.
Напомним, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси
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Молодой, без высшего образования, привлекавшийся. СК составил «социальный портрет» протестующего на Гомельщине
В СК говорят, что с августа 2020 года возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с протестными акциями, организацией массовых беспорядков, совершением...
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