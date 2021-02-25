﻿ Молодой, без высшего образования, привлекавшийся. СК составил «социальный портрет» протестующего на Гомельщине. 21.by
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Молодой, без высшего образования, привлекавшийся. СК составил «социальный портрет» протестующего на Гомельщине

25.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков рассказал, сколько уголовных «протестных» дел возбуждено на Гомельщине с августа и кто эти люди, которые теперь за решеткой.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

С августа 2020 года возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с протестными акциями, организацией массовых беспорядков, совершением противоправных действий в отношении должностных лиц.

— В качестве обвиняемых по «протестным» уголовным делам привлечено 38 мужчин и 2 женщины. Более половины указанных лиц имеет возраст от 18 до 35 лет, 27,5% — возраст от 36 до 55 лет, 15% составили несовершеннолетние. Среднестатистический социальный «портрет» фигуранта выглядит следующим образом: житель города, холостой мужчина средних лет, со средним либо средне-специальным образованием, нигде не работающий и не учащийся или являющийся рабочим на производстве, ранее привлекавшийся к административной ответственности за совершение правонарушений, — рассказал начальник УСК.

Большинство из обвиняемых — это жители Жлобина и Гомеля. Также обвинения предъявлены жителям Светлогорска, Хойник, Брагина, Житковичей, Калинковичей, Добруша.

Напомним, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. В отношении сотрудников правоохранительных органов не возбуждено ни одного уголовного дела.

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Теги: Гомель
 
 
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