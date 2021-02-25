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Погибшего от пули силовика Геннадия Шутова посмертно признали виновным

25.02.2021 12:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обвинительный приговор погибшему на протестах от ранения в голову Геннадию Шутову вынес суд Бреста.

11 августа во время протестов Шутова ранили в голову, после чего он скончался. Однако суд посмертно признал его виновным. Друга Шутова Александра Кордюкова приговорили к 10 годам колонии.

«В Бресте вынесен приговор Александру Кордюкову - 10 лет колонии. Шутову постановлен обвинительный приговор без назначения наказания», - сообщает правозащитный центр «Весна» 24 февраля. 

Первоначально Кордюкова обвиняли в сопротивлении работнику органов внутренних дел (ч. 2 ст. 363 УК РБ). Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Позже обвинение переквалифицировали в покушение на убийство (ч. 2 ст. УК РБ).

В результате и Шутова, и Кордюкова обвинили по части 2 статьи 363 в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам, охраняющим общественный порядок. Кордюков вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Гособвинитель Геннадий Бурый потребовал для Кордюкова 10 лет лишения свободы. Судья Светлана Кременевская его поддержала. Потерпевшие также согласились с таким наказанием.

Потерпевшими по делу военнослужащие ССО Роман Гаврилов и Арсений Голицин, во время столкновения с которыми погиб Шутов. Они отказались подавать иск на обвиняемых о возмещении вреда.

МВД в официальном сообщении по поводу инцидента сообщало, что «В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». «Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», - говорилось в сообщении МВД.

Напомним, 11 августа во время протестов в Бресте спецназовец из Марьиной Горки Роман Гаврилов застрелил прохожего Геннадия Шутова. Александр Кордюков был свидетелем этого эпизода. Его задержали через несколько дней.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвинительный приговор погибшему на протестах от ранения в голову Геннадию Шутову вынес суд Бреста.
 
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