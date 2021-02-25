«Дешевле, чем в секонде». В модном месте Минска переоткрылся благотворительный магазин Kalilaska

Источник материала: Tut.by

В Минске в новом модном здании бывшего завода на Кальварийской, 21 переоткрылся магазин благотворительного проекта KaliLaska, переехавший из корпуса бывшего «Горизонта» на Машерова. Узнали, какая у торговой точки прибыль, как деньги вращаются в проекте и в чем отличие от секонд-хендов.





Как работает проект KaliLaska и зачем ему магазин Проект принимает любые ненужные вещи на безвозмездной основе (одежду, обувь, аксессуары, украшения, канцтовары, бытовую технику, посуду и прочее) в пункте на Ольшевского, 1 к.4. Вещи сортируются и перенаправляются нуждающимся. Ежемесячно KaliLaska передает около 20 тонн вещей людям с инвалидностью и их семьям, людям с длительными или тяжелыми заболеваниями, из-за которых они не могут найти работу, многодетным, родителям-одиночкам, сиротам, пенсионерам, бывшим заключенным, беженцам, погорельцам. Малая часть принятых вещей выставляется в магазине KaliLaska на Кальварийской, 21. Заработанное тратят на нужды проекта. Проекту KaliLaska восемь лет, магазин постоянно работает с 2017 года.

У помещения, которые занял магазин KaliLaska, пока нет заметной вывески, ориентироваться стоит на номер на двери — 106. Выглядит, как модный шоурум. Точка занимает 100 «квадратов», тут продают книги, одежду, обувь, аксессуары и посуду, есть четыре примерочных. Одежду развешивают без гендерных отличий. Детского нет, ниже расскажем почему.





В этом же помещении магазин соседствует с кофейней и точкой handmade от белорусских мастеров, которую открыли партнеры, — их разделяют стеллажи с одеждой и цветами.

Координатор благотворительного проекта KaliLaska Наталья Горячая управляет и магазином. Рассказывает, что в новое помещение въехали на таких же условиях коммерческой аренды, как и все арендодатели, благотворительным коммерческим проектам уступок не делают.

— Нам никто никогда не дает поблажек. Где бы мы ни снимали помещения — на барахолке, мероприятиях — никогда.



Наталья Горячая

Большим делать магазин было нерентабельно.

— Для нас важно, что магазин расположен на первом этаже. Мы также рассчитываем оборудовать удобные ступеньки и проезд для людей с ограниченными возможностями. Иногда людям сложно участвовать в трудностях других людей, поэтому задача этого магазина показать, что благотворительность — это легко, здорово и может быть представлена в таком симпатичном формате.

В Беларуси работает только один такой магазин.

Как в магазин поступает одежда и какие здесь цены





В месяц в KaliLaska поступает порядка 30 тонн вещей. Команда сортирует их по видам, пригодности или непригодности — на те, которые можно сдать на переработку или те, которые идут на полигон.

— Если есть какие-то классные ткани или фурнитура — пригодится для творчества, это мы извлекаем и отдаем в творческие кружки интернатов для людей с инвалидностью. Дальше мы сортируем одежду для наших подопечных — людей с инвалидностью, детей. Детские вещи мы не продаем никогда, потому что у нас очень много гуманитарных заявок — мы работаем с многодетными семьями, ассоциациями детей с инвалидностью, — объясняет Наталья.

Около 5% вещей от всего объема отбирается на продажу — те, что в хорошем состоянии, брендовые, винтажные, то, что сейчас модно.













— Но потом эти 5% процентов проходят еще один этап сортировки. Мы смотрим, где есть пятнышки, насколько это возможно отстирать. Дальше вещи проходят паровую обработку, не химчистку — просто потому, что мы пока не нашли такого партнера, который бы нам делал хорошую скидку, иначе цены будут просто дикие.

На продажу в магазин идут только чистые вещи в идеальном состоянии. Если есть мелкие дефекты, то вещь скорее всего пойдет на большую барахолку.

— Конечно у нас есть команда волонтеров, которая отстирывает воротнички и ткань в области подмышек. У нас есть целая коллекция рубашечек Massimo Dutti и у них у всех желтые подмышки. И, конечно, мы их не выбросим — это будет очень обидно. Поэтому такие вещи мы сами приводим в порядок, — говорит Наталья.





В магазин вещи также выбирают по сезону, чтобы предложение было актуальным. Дней новых поступлений не будет, чтобы не вызывать ажиотажа — довешивать одежду будут постепенно, как только освободится место.

— Цены у нас ниже, чем в секонд-хендах. От 7 рублей, а самые дорогие — по 60, но эти вещи в новом состоянии по 500 рублей стоят. По сравнению со старым магазином может показаться, что стало чуть дороже, на самом деле мы просто перестали разбавлять ассортимент простенькими дешевыми вещами — их мы копим для больших барахолок, — рассказывает Наталья.

Какая у магазина прибыль и как она расходуется





— Иногда мы получаем жесткие комментарии, что устроили мутную схему и зарабатываем деньжищи. На самом деле у нас все прозрачно, — говорит координатор проекта.

Наталья рассказывает: прибыль магазина составляла порядка 22 тысяч рублей в месяц. Этого раньше хватало впритык на расходы проекта. Дело растет, поэтому есть планы вырасти до прибыли в 27 тысяч рублей, к лету — еще больше. В том числе и за счет нового более доступного расположения магазина.













— Проект растет в силу того, что нам приносят больше вещей, нужно больше сортировки, обработки, больше вывоза, транспортировки. Транспортировка вещей у нас теперь по всей стране. Конечно, это затратная часть. Расходы также уходят на аренду, принятые вещи надо где-то хранить и где-то разместить. Также деньги уходят на грузчиков, на зарплату, налоги, коммунальные расходы, упаковку грузов — в месяц на нее уходит 1,5 тысячи.

В команде проекта и магазина работает всего восемь человек. Шесть из них в штате, два внештатника. Весь магазин в итоге работает на покрытие расходов проекта, небольшие суммы тратят на необходимые новые товары для нуждающихся — вроде средств гигиены, носков, трусов. В этом отличие магазина KaliLaska от секонд-хендов. ​​

— Но лишних денег у нас нет. Для благотворительности намного приятнее, когда ты не стоишь с протянутой рукой и ждешь, а когда сам можешь, исходя из своей деятельности, становиться на основательную базу и зарабатывать на все необходимые расходы.













Уточняем у Натальи, нуждается ли проект в каких-то партнерах, которые помогли бы снизить расходы.

— Мы нуждаемся в законе о социальном предпринимательстве, который существует в ряде соседних стран, в Европе. Это когда для проектов типа нашего — сниженная аренда, они не платят те налоги, которые мы сейчас выплачиваем. Мы работаем для государства, по идее нас должны немного гладить по голове и говорить: «Молодцы, ребята, давайте вам налоги сделаем пониже, сделаем комфортные условия по аренде». Этот закон не такой глупый, как может показаться. Благодаря этому коммерческим предприятиям, которые сдают в аренду помещения, тоже будут снижать налоговую ставку, — объясняет координатор проекта KaliLaska.

Магазин будет работать ежедневно с 10 до 20 часов.