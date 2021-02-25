В фуре из Беларуси литовские таможенники нашли тысячи пачек сигарет, замурованных в бетонные «гробы»

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска Привалка — Райгардас литовские таможенники в одной из фур, которая ехала из Беларуси в Литву и которой управлял водитель-белорус, нашли крупную партию контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в строительных блоках, сообщает таможенная служба соседней страны.



Фото: lrmuitine.lt

В грузовике было почти 22 тонны строительных блоков. Товар перевозили из Беларуси в Литву. Осмотрев фуру, литовские таможенники обнаружили, что внутри блоков — сигареты. Часть груза была полой, а часть блоков залита бетоном, чтобы общий вес груза соответствовал документации и не вызывал подозрений.

Грузовик Iveco, которым управлял белорус, приехал на границу вечером 18 февраля. Водитель рассказал, что перевозит стройматериалы для одной из вильнюсских компаний. Однако таможенники решили осмотреть машину — и оказалось, что блоки, уложенные на поддоне, были всего лишь имитацией груза. Из них были сформированы так называемые «гробы» — полые тайники с тысячами пачек контрабандных сигарет внутри.

Пока не известно, сколько точно пачек сигарет было спрятано в строительных блоках, так как специалисты таможни все еще занимаются демонтажом груза. Предварительно литовские таможенники говорят о ста тысячах контрабандных пачках белорусских сигарет марок «Minsk Superslims» и «NZ Gold».

Стоимость контрабанды (рассчитана, как если бы это количество сигарет было продана в торговых сетях соседней страны) составила около 350 тыс. евро.

Досудебное расследование по факту контрабанды начато в Уголовно-таможенной службе в Каунасской областной прокуратуре.

Водитель грузовика 21 февраля задержан на месяц.