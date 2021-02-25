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«До пенсии могли и на вексель дать». История Маргариты, которая работает продавцом на селе

25.02.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маргарите 60 лет, половину своей жизни она в торговле. Раньше работала в городе, а последние 3 года — на селе. Жодишки довольно большая деревня, там живет около 800 человек. Для местных магазин — это место встречи, особенно в выходные. Кто-то быстро забегает и уходит, а кто-то, особенно люди в возрасте, задерживается, чтобы рассказать о своей жизни и буднях. Маргарита рассказала, как на деревне продается правильное питание, есть ли до сих пор вексель и как справиться с выпивохами, когда они покрывают тебя матом в ответ. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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