В Могилеве на детскую площадку прилетела ушастая сова

Источник материала: Tut.by

В Могилев на детскую площадку прилетела сова. Ее успел сфотографировать Семен Филонов - и разместил снимки дикой птицы в паблике «Могилев real» .



Фото: Семен Филонов, vk.com/my.mogilev

Судя по снимку, на детскую площадку прилетела ушастая сова. Это самый распространенный вид сов в Беларуси. Она является точной копией филина, только уменьшенной раз в пять. Птица непривередлива в выборе места обитания и может гнездоваться и на безлюдных болотах, и в относительно крупных зеленых зонах в больших городах. Например, в 2020 году семейство ушастых сов поселилось на территории химзавода «Нафтан» в Новополоцке.



Фото: Семен Филонов, vk.com/my.mogilev