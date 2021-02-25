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В Могилеве на детскую площадку прилетела ушастая сова

25.02.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилев на детскую площадку прилетела сова. Ее успел сфотографировать Семен Филонов - и разместил снимки дикой птицы в паблике «Могилев real».


Фото: Семен Филонов, vk.com/my.mogilev

Судя по снимку, на детскую площадку прилетела ушастая сова. Это самый распространенный вид сов в Беларуси. Она является точной копией филина, только уменьшенной раз в пять. Птица непривередлива в выборе места обитания и может гнездоваться и на безлюдных болотах, и в относительно крупных зеленых зонах в больших городах. Например, в 2020 году семейство ушастых сов поселилось на территории химзавода «Нафтан» в Новополоцке.


Фото: Семен Филонов, vk.com/my.mogilev

 
Теги: Могилев
 
 
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Дикую птицу успел сфотографировать Семен Филонов.
 
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