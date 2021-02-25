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В деле нет пострадавших: экс-сотрудник МЧС получил 4,5 года колонии за «замахивание неопределенным предметом»

25.02.2021 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К четырем с половиной годам колонии усиленного режима приговорил суд Фрунзенского района бывшего сотрудника МЧС, 26-летнего Григория Давыдова. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», парня признали виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК).


Григорий Давыдов с родителями. Фото с сайта spring96.org

Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик.

Согласно материалам дела, 10 августа возле ТЦ «Рига» Давыдов не менее трех раз бросал «неопределенными предметами» в сторону проезжей части и спецтранспорта силовиков. Парня признали виновным в участии в погроме. Ранее ему также инкриминировали вооруженное сопротивление милиции, однако позже этот пункт исключили из обвинения.

На первом заседании в суде просмотрели видеоматериалы дела. На них лицо, «похожий на обвиняемого Давыдова», совершает, по словам гособвинителя Касьянчик, «замахивание неопределенным предметом». Стоит отметить, что следствие не определило, кто стал жертвой этих «замахиваний» — в деле нет потерпевших.

Григорий Давыдов свою вину не признал и в суде отказался от дачи показаний. В последнем слове он попросил прощения у родителей за то, что им за четыре месяца пришлось пережить из-за него. Парень также поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Давыдов отметил, что много лет отдал на защиту жизни людей и при этом рисковал своей жизнью. Обратил внимание. что как спасатель давал присягу и знает, что такое соблюдать закон и не совершал того, в чем его обвинили.

Судья Юлия Близнюк посчитала вину Григория Давыдова доказанной и приговорила его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Иск Минтранса в размере 21 тысячи 831 рубля 69 копеек и госпошлина в размере в 1158 рублей выделены в отдельное гражданское производство.

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Согласно материалам дела, 10 августа возле ТЦ «Рига» Давыдов не менее трех раз бросал «неопределенными предметами» в сторону проезжей части и спецтранспорта...
 
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