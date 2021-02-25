Адвокат Статкевича отказался дать подписку о неразглашении, теперь его могут лишить лицензии

Источник материала: Tut.by

Адвокат Владимир Созончук является защитником сразу двух фигурантов дела, связанного с задержанием Сергея Тихановского. Созончук защищает политика Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова (Серый кот), которых следствие считает причастными к «организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». В июле 2020 года адвокат отказался дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия по делу Козлова. Теперь за это его могут лишить права на работу.



Николай Статкевич Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Когда уголовное дело высосано из пальца, для того чтобы сделать вывод об отсутствии в действиях всех этих арестованных ребят состава преступления, не нужно даже быть юристом, а с тебя требуют подписку о неразглашении данных предварительного следствия по делу. Какого следствия, какого дела? — заявлял адвокат Владимир Созончук в июле 2020 года, после того, как отказался дать подписку о неразглашении по делу блогера Козлова. — Для чего подписка? Чтобы держать в тайне секрет полишинеля, что никакого дела, никакого преступления нет как такового. И дальше нагнетать страшилки о неких судимых элементах, задержанных вместе с Тихановским в Гродно.



Дмитрий Козлов Фото: Радыё Рацыя

В комментарии TUT.BY адвокат уточнил, что в ряде случаев подписка о неразглашении может быть обоснована, например, когда в материалах дела имеется банковская, врачебная тайна, государственная тайна или когда преступление связано с половой неприкосновенностью.

— Но в этом деле нет ничего подобного, — говорит адвокат. — В прошлом году, к примеру, я был защитником по делу, где были договоры коммерческих организаций, документы из банков, я понимал, что в деле есть охраняемая тайна, и без вопросов дал подписку. Но это не тот случай.

Прошло полгода, и вот теперь отказ дать подписку о неразглашении может стать причиной прекращения действия адвокатской лицензии Созончука.

— Этот вопрос рассматривала дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, — пояснил Владимир Степанович. — Было изучено представление министра юстиции Олега Слижевского, где указано, что поступило письмо от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича о том, что я отказался дать подписку о неразглашении по делу и тем самым, что интересно, нарушил право Козлова на защиту. Дисциплинарная комиссия сочла, что за этот проступок я не имею права быть адвокатом. По процедуре теперь это решение должен утвердить совет городской коллегии. У меня есть право обжаловать решение. На данный момент действие лицензии еще не прекращено, но все идет к тому. В ближайшее время планирую посетить моих клиентов, чтобы решить, что делать дальше. Дмитрию Козлову уже вызывают адвоката по назначению.

На сайте Минской городской коллегии адвокатов указано, что в состав дисциплинарной комиссии входят следующие адвокаты: Александр Петрович (председатель комиссии), Светлана Боровская, Александр Назаров, Мария Добротворская, Наталья Еременко, Анатолий Жуковский, Елена Рак.

Проблема с подпиской о неразглашении давняя, часто следователи даже не поясняют, что входит в тайну следствия и берут подписку даже с подозреваемых и обвиняемых. Дела Тихановского и дело Бабарико обострили проблему: в то время, как фигуранты и их защитники были связаны подпиской и не могли ничего сказать не то, чтобы прессе, но даже родным обвиняемых, представители следственных органов выступали с обвинительными комментариями в государственных СМИ и передавали журналистам данные из материалов дела.



Председатель БРКА и сенатор Виктор Чайчиц Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Действительно, в нашем законодательстве четко не урегулировано, что можно считать тайной предварительного расследования, и каждый толкует это по-своему, — пояснял в интервью TUT.BY председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов и сенатор Виктор Чайчиц. — Порой доходит до абсурда: адвокату запрещают рассказать родственникам не только по каким статьям обвиняется человек, но даже то, что продлен срок содержания под стражей. Иногда с одного защитника берут подписку, а с другого не берут, — и это тоже проблема. На все эти моменты мы обращаем внимание постоянно, выступая на конференциях, обсуждая эти вопросы в рамках рабочих групп и круглых столов с участием правоохранительных органов. Несколько месяцев назад (Чайчиц дал интервью в июле 2020 года — Прим. TUT.BY) мы письменно обратились в Следственный комитет, в настоящее время обратились в Генеральную прокуратуру. И я знаю, что данный вопрос сейчас там активно обсуждают, потому что случаи недовольства по этой проблеме со стороны граждан и адвокатов участились. Сейчас мы анализируем сложившуюся практику и планируем дополнительно обратиться в Конституционный суд с предложением рассмотреть вопрос, есть ли в действующем законодательстве правовая неопределенность на предмет того, что относится к тайне следствия.